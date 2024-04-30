https://ria.ru/20240430/polyanskiy-1943095116.html

Полянский обвинил международные организации в ангажированности

Полянский обвинил международные организации в ангажированности - РИА Новости, 30.04.2024

Полянский обвинил международные организации в ангажированности

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об ангажированности руководства профильных международных организаций, которые не реагируют на случаи... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T02:02

2024-04-30T02:02

2024-04-30T02:45

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ООН, 30 апр - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил об ангажированности руководства профильных международных организаций, которые не реагируют на случаи притеснения СМИ, "не вписывающиеся в прозападные нарративы". "Хотели бы вновь констатировать, что отсутствие реакции профильных международных организаций в отношении не вписывающихся в прозападные нарративы инцидентов, нарушений международных обязательств, откровенных преступлений и даже терактов против СМИ и журналистов, будь то на Украине, в странах Запада, в Прибалтике или Молдавии, свидетельствует об ангажированности и предвзятости их нынешнего руководства, его неспособности добросовестно и беспристрастно выполнять свой профессиональный долг", - сказал Полянский на заседании Комитета по информации ГА ООН. По его словам, замалчивание проблем со свободой слова "выдает властям этих стран "индульгенцию" на дальнейшие репрессии против неугодных медиа и журналистов" и превращает правозащитные институты в их пособников. Дипломат назвал ужасающей ситуацию со свободой СМИ в прибалтийских республиках, которые под предлогом борьбы с "российской пропагандой" устроили гонения против представителей русскоязычных СМИ. "Так, например, в Латвии начали последовательно запрещать ретрансляцию всех российских телеканалов. Вместе с тем запрет не смог повлиять на популярность российских СМИ, и жители Латвии продолжают их смотреть, обходя чинимые препоны", - отметил Полянский. Он подчеркнул, что русофобия в Латвии "достигла неимоверных масштабов". Первый зампостпреда напомнил, что в сентябре 2023 гола сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке. "И это происходит в государстве, где русский язык является основным средством общения для как минимум 40% населения", - заявил Полянский. По русофобскому пути стран Прибалтики следует и Молдавия, добавил Полянский. "Правительство (президента Молдавии) Майи Санду сознательно лишило русскоговорящих жителей последних в стране источников альтернативной информации, закрыв вещание и ретрансляцию российских телеканалов и СМИ. Сотни журналистов этих новостных изданий по воле политиков остались без работы", - подчеркнул дипломат. Как отметил Полянский, сама кампания сопровождалась тенденциозными и бездоказательными обвинениями, провоцирующими русофобию и язык ненависти в молдавском обществе. Фиксировались случаи преследования, оказания давления и запугивания журналистов и пророссийских активистов, указал он. В качестве примера он привел ситуацию с руководителем русскоязычного новостного портала "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, которого 13 сентября 2023 года молдавские власти решили выслать из страны. "Сотрудники миграционной службы Молдавии ворвались в квартиру журналиста, задержали его, обвинив во вмешательстве во внутренние дела страны. Не дав собрать личные вещи, корреспондента под конвоем отвезли в аэропорт для незамедлительной депортации", - заявил Полянский.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

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в мире, молдавия, латвия, прибалтика, дмитрий полянский, майя санду, оон, sputnik молдова