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Раненные в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильном состоянии
Раненные в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильном состоянии - РИА Новости, 30.04.2024
Раненные в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильном состоянии
Двое правоохранителей, раненных при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в больнице в стабильном состоянии, их посетил глава МВД по КЧР... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:49
2024-04-30T12:49
2024-04-30T13:18
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое правоохранителей, раненных при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в больнице в стабильном состоянии, их посетил глава МВД по КЧР Владимир Нефедов, сообщило МВД по республике в Telegram-канале ведомства."Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов посетил раненых сотрудников... Главный врач рассказала руководителю МВД по КЧР о ходе лечения раненых, отметив, что их состояние оценивается, как стабильное", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного из раненых перевезут в республиканскую столицу, он находится в стабильно тяжелом состоянии.Нефедов будет просить руководством МВД РФ о представлении раненых сотрудников к награждению государственными наградами. Кроме того, он поблагодарил правоохранителей за отвагу и пожелал скорейшего выздоровления.Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии 28 апреля, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что ликвидированные боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.
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происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Раненные в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильном состоянии
Раненные в КЧР полицейские находятся в больнице стабильном состоянии