https://ria.ru/20240430/politseyskie-1943141466.html

Раненные в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильном состоянии

Раненные в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильном состоянии - РИА Новости, 30.04.2024

Раненные в Карачаево-Черкесии полицейские находятся в стабильном состоянии

Двое правоохранителей, раненных при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в больнице в стабильном состоянии, их посетил глава МВД по КЧР... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:49

2024-04-30T12:49

2024-04-30T13:18

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1942995716_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_18100c01805d7c6ab9de7f516e7ba2f2.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое правоохранителей, раненных при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в больнице в стабильном состоянии, их посетил глава МВД по КЧР Владимир Нефедов, сообщило МВД по республике в Telegram-канале ведомства."Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов посетил раненых сотрудников... Главный врач рассказала руководителю МВД по КЧР о ходе лечения раненых, отметив, что их состояние оценивается, как стабильное", - говорится в сообщении. Отмечается, что одного из раненых перевезут в республиканскую столицу, он находится в стабильно тяжелом состоянии.Нефедов будет просить руководством МВД РФ о представлении раненых сотрудников к награждению государственными наградами. Кроме того, он поблагодарил правоохранителей за отвагу и пожелал скорейшего выздоровления.Вооруженное нападение на наряд ДПС произошло в Карачаево-Черкесии 28 апреля, пятеро нападавших уничтожены на месте. В результате боестолкновения погибли двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили четверо правоохранителей. Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что ликвидированные боевики опознаны как подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля.

https://ria.ru/20240429/napadenie-1943000429.html

https://ria.ru/20240429/napadenie-1943049563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)