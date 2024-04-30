https://ria.ru/20240430/pogoda-1943110851.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.04.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:07
2024-04-30T09:07
2024-04-30T09:07
общество
москва
архангельская область
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тёплый сектор циклона, выходящего на юго-запад Архангельской области. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. 20-22 градуса в столице, 18-23 тепла в Подмосковье", - рассказал Леус. По словам специалиста, ветер в столице будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет падать, барометры к вечеру покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
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общество, москва, архангельская область, михаил леус, погода
Общество, Москва, Архангельская область, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидается переменная облачность и до 22 градусов тепла