https://ria.ru/20240430/podderzhka-1943194084.html

Белый дом заявил о поддержке Киева вне зависимости от итога боевых действий

Белый дом заявил о поддержке Киева вне зависимости от итога боевых действий - РИА Новости, 30.04.2024

Белый дом заявил о поддержке Киева вне зависимости от итога боевых действий

США продолжат поддерживать Киев вне зависимости от исхода боевых действий Украины с Россией, между двумя странами по-прежнему останется протяженная граница,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:21

2024-04-30T18:21

2024-04-30T18:21

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россия

сша

джон кирби

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США продолжат поддерживать Киев вне зависимости от исхода боевых действий Украины с Россией, между двумя странами по-прежнему останется протяженная граница, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. "Независимо от того, когда закончится эта война, независимо от того, как закончится эта война, у Украины по-прежнему будет протяженная граница с Россией, и у них по-прежнему будут законные потребности в сфере безопасности", - заверил Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома отметил, что "США продолжат поддерживать" союзника. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, сша, джон кирби, сергей лавров, нато