Белый дом заявил о поддержке Киева вне зависимости от итога боевых действий
Кирби: США продолжат поддерживать Киев вне зависимости от исхода боевых действий
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. США продолжат поддерживать Киев вне зависимости от исхода боевых действий Украины с Россией, между двумя странами по-прежнему останется протяженная граница, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Независимо от того, когда закончится эта война, независимо от того, как закончится эта война, у Украины по-прежнему будет протяженная граница с Россией, и у них по-прежнему будут законные потребности в сфере безопасности", - заверил Кирби в ходе брифинга.
Представитель Белого дома отметил, что "США продолжат поддерживать" союзника.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.