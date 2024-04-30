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В конгрессе США заявили о неизбежности переговоров с Россией
В конгрессе США заявили о неизбежности переговоров с Россией - РИА Новости, 30.04.2024
В конгрессе США заявили о неизбежности переговоров с Россией
Переговоры США и РФ неизбежны, считает американский конгрессмен-демократ Адам Смит. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:31
2024-04-30T17:31
2024-04-30T17:31
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Переговоры США и РФ неизбежны, считает американский конгрессмен-демократ Адам Смит. "Нам нужно говорить с Китаем. Да, в какой-то момент, я верю, нам нужно говорить с Россией. Нам нужно использовать дипломатические навыки и наше партнерство, потому что я действительно обеспокоен о начале строительства союзов между Россией, Ираном, Китаем и другими", - сказал Смит на слушаниях в комитете конгресса с участием руководства Пентагона. Между тем выступление главы минобороны США Ллойда Остина попыталась сорвать протестующая, обвинившая шефа Пентагона в поддержке геноцида в Газе. "Перестаньте поддерживать геноцид, свободу Палестине", - выкрикивала женщина. Охрана вывела ее из зала, заседание продолжилось.
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в мире, россия, сша, китай, ллойд остин, пентагон, иран, конгресс сша
В мире, Россия, США, Китай, Ллойд Остин, Пентагон, Иран, Конгресс США
В конгрессе США заявили о неизбежности переговоров с Россией
Конгрессмен Смит: переговоры США и России неизбежны