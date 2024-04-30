https://ria.ru/20240430/peregovory-1943187665.html

В конгрессе США заявили о неизбежности переговоров с Россией

В конгрессе США заявили о неизбежности переговоров с Россией - РИА Новости, 30.04.2024

В конгрессе США заявили о неизбежности переговоров с Россией

Переговоры США и РФ неизбежны, считает американский конгрессмен-демократ Адам Смит. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:31

2024-04-30T17:31

2024-04-30T17:31

в мире

россия

сша

китай

ллойд остин

пентагон

иран

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Переговоры США и РФ неизбежны, считает американский конгрессмен-демократ Адам Смит. "Нам нужно говорить с Китаем. Да, в какой-то момент, я верю, нам нужно говорить с Россией. Нам нужно использовать дипломатические навыки и наше партнерство, потому что я действительно обеспокоен о начале строительства союзов между Россией, Ираном, Китаем и другими", - сказал Смит на слушаниях в комитете конгресса с участием руководства Пентагона. Между тем выступление главы минобороны США Ллойда Остина попыталась сорвать протестующая, обвинившая шефа Пентагона в поддержке геноцида в Газе. "Перестаньте поддерживать геноцид, свободу Палестине", - выкрикивала женщина. Охрана вывела ее из зала, заседание продолжилось.

https://ria.ru/20240425/rossiya-1942173595.html

россия

сша

китай

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, китай, ллойд остин, пентагон, иран, конгресс сша