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Участников "танцев на Бронной" арестовали за грубые нарушения ПДД
Участников "танцев на Бронной" арестовали за грубые нарушения ПДД - РИА Новости, 30.04.2024
Участников "танцев на Бронной" арестовали за грубые нарушения ПДД
Официальный представитель МВД России Ирина Волк поделилась в своем Telegram-канале кадрами задержания группы лиц, причастных к грубым нарушениям правил... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:08
2024-04-30T21:08
2024-04-30T21:08
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк поделилась в своем Telegram-канале кадрами задержания группы лиц, причастных к грубым нарушениям правил дорожного движения на Малой Бронной улице в Москве: молодые люди бросили машины посреди дороги и стали танцевать вокруг них. "Полицейскими в сети "Интернет" выявлено видео, на котором группа граждан, находясь на Малой Бронной улице, грубо нарушая правила дорожного движения, совершили остановку транспортных средств на проезжей части и устроили танцы около автомобилей... Правонарушители подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток каждый", - написала она под опубликованным видео с задержанием нарушителей. Как уточнила официальный представитель МВД, всего задержаны пять человек. Волк добавила, что лихачи совершали злодеяние в том числе и на арендованных автомобилях - все они уже сданы арендодателю. Единственное собственное авто было изъято правоохранителями на спецстоянку. Всем задержанным за перформанс придется задержаться в специальном учреждении - правонарушителям назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, молодым людям выписаны штрафы за нарушение ПДД общей суммой на 90 тысяч рублей.
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происшествия, россия, москва, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Участников "танцев на Бронной" арестовали за грубые нарушения ПДД
В Москве арестовали и оштрафовали пять человек за грубые нарушения ПДД
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк поделилась в своем Telegram-канале
кадрами задержания группы лиц, причастных к грубым нарушениям правил дорожного движения на Малой Бронной улице в Москве: молодые люди бросили машины посреди дороги и стали танцевать вокруг них.
"Полицейскими в сети "Интернет" выявлено видео, на котором группа граждан, находясь на Малой Бронной улице, грубо нарушая правила дорожного движения, совершили остановку транспортных средств на проезжей части и устроили танцы около автомобилей... Правонарушители подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток каждый", - написала она под опубликованным видео с задержанием нарушителей.
Как уточнила официальный представитель МВД, всего задержаны пять человек.
Волк добавила, что лихачи совершали злодеяние в том числе и на арендованных автомобилях - все они уже сданы арендодателю. Единственное собственное авто было изъято правоохранителями на спецстоянку.
Всем задержанным за перформанс придется задержаться в специальном учреждении - правонарушителям назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, молодым людям выписаны штрафы за нарушение ПДД общей суммой на 90 тысяч рублей.