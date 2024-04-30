https://ria.ru/20240430/pdd-1943214223.html

Участников "танцев на Бронной" арестовали за грубые нарушения ПДД

Участников "танцев на Бронной" арестовали за грубые нарушения ПДД - РИА Новости, 30.04.2024

Участников "танцев на Бронной" арестовали за грубые нарушения ПДД

Официальный представитель МВД России Ирина Волк поделилась в своем Telegram-канале кадрами задержания группы лиц, причастных к грубым нарушениям правил... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T21:08

2024-04-30T21:08

2024-04-30T21:08

происшествия

россия

москва

ирина волк

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк поделилась в своем Telegram-канале кадрами задержания группы лиц, причастных к грубым нарушениям правил дорожного движения на Малой Бронной улице в Москве: молодые люди бросили машины посреди дороги и стали танцевать вокруг них. "Полицейскими в сети "Интернет" выявлено видео, на котором группа граждан, находясь на Малой Бронной улице, грубо нарушая правила дорожного движения, совершили остановку транспортных средств на проезжей части и устроили танцы около автомобилей... Правонарушители подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток каждый", - написала она под опубликованным видео с задержанием нарушителей. Как уточнила официальный представитель МВД, всего задержаны пять человек. Волк добавила, что лихачи совершали злодеяние в том числе и на арендованных автомобилях - все они уже сданы арендодателю. Единственное собственное авто было изъято правоохранителями на спецстоянку. Всем задержанным за перформанс придется задержаться в специальном учреждении - правонарушителям назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, молодым людям выписаны штрафы за нарушение ПДД общей суммой на 90 тысяч рублей.

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происшествия, россия, москва, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)