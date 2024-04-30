https://ria.ru/20240430/pavodok-1943144414.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово преодолел отметку в десять метров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово преодолел отметку в десять метров - РИА Новости, 30.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово преодолел отметку в десять метров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области с утра вторника поднялся на 29 сантиметров - до 1005 сантиметров, превысив... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:08
2024-04-30T13:08
2024-04-30T13:20
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
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происшествия
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области с утра вторника поднялся на 29 сантиметров - до 1005 сантиметров, превысив критическую отметку на 5 сантиметров.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, к 14.00 (12.00 мск) 30 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Викулово достиг 1005 сантиметров, плюс 29 сантиметров к зафиксированному на 8.00 (6.00 мск) уровню воды в 976 сантиметров.По прогнозам властей, у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра.По данным открытых источников, в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, - в пунктах временного размещения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово преодолел отметку в десять метров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово поднялся на 29 см и превысил 10 м
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень
воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области с утра вторника поднялся на 29 сантиметров - до 1005 сантиметров, превысив критическую отметку на 5 сантиметров.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, к 14.00 (12.00 мск) 30 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Викулово достиг 1005 сантиметров, плюс 29 сантиметров к зафиксированному на 8.00 (6.00 мск) уровню воды в 976 сантиметров.
По прогнозам властей, у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра.
По данным открытых источников, в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России
на вторник, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, - в пунктах временного размещения.