https://ria.ru/20240430/pavodki-1943113276.html

В Тюменской области пять деревень Абатского района затопило из-за паводка

В Тюменской области пять деревень Абатского района затопило из-за паводка - РИА Новости, 30.04.2024

В Тюменской области пять деревень Абатского района затопило из-за паводка

Пять деревень Абатского района Тюменской области затопило из-за половодья на реке Ишим, сообщил глава района Игорь Васильев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:30

2024-04-30T09:30

2024-04-30T09:36

происшествия

тюменская область

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Пять деревень Абатского района Тюменской области затопило из-за половодья на реке Ишим, сообщил глава района Игорь Васильев в Telegram-канале. "В этом году паводковые воды принесли немало бед. Отрезано от большой земли 14 населённых пунктов, пять деревень затоплены водой. Подтоплены десятки домов и придомовых территорий, в восьми населённых пунктах отключено электроснабжение. Продолжается борьба с паводком на дамбах районного центра и федеральной дороге. Стремительный подъём воды идёт в Ощепковском и Назаровском поселениях", – написал Васильев. Уровень воды в реке Ишим в Абатском продолжает расти: на 6.00 мск вторника он достиг 1221 сантиметра, прибавив за сутки семь сантиметров, на 8.00 мск поднялся до 1222 сантиметров. Уровень исторического максимума паводка 2017 года превышен на 74 сантиметра. Напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В администрации муниципалитета РИА Новости ранее рассказали, что в районе эвакуировано 1 327 человек, из них 730 – в селе Абатском. В пяти пунктах временного размещения находятся 187 человек, в том числе 60 детей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах региона затоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок – в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024