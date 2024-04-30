https://ria.ru/20240430/pavodki-1943106654.html

В Курганской области снизилось число затопленных домов

В Курганской области снизилось число затопленных домов - РИА Новости, 30.04.2024

В Курганской области снизилось число затопленных домов

Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:19

2024-04-30T08:19

2024-04-30T08:19

происшествия

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Как сообщалось, на 29 апреля остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 30 апреля, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях, в 24 населенных пунктах 825 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Белозерский округ, Кетовский округ, Куртамышский округ) в 9 населенных пунктах (Каминское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Русаково, Иковское, Меньщиково, Передергино, Кетово) 322 жилых дома и 433 приусадебных участка, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240423/kurgan-1941870560.html

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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024