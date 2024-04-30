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В Курганской области снизилось число затопленных домов - РИА Новости, 30.04.2024
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08:19 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/pavodki-1943106654.html
В Курганской области снизилось число затопленных домов
В Курганской области снизилось число затопленных домов - РИА Новости, 30.04.2024
В Курганской области снизилось число затопленных домов
Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:19
2024-04-30T08:19
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Как сообщалось, на 29 апреля остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 30 апреля, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях, в 24 населенных пунктах 825 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Белозерский округ, Кетовский округ, Куртамышский округ) в 9 населенных пунктах (Каминское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Русаково, Иковское, Меньщиково, Передергино, Кетово) 322 жилых дома и 433 приусадебных участка, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Курганской области снизилось число затопленных домов

Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗатопленные дома в Кургане
Затопленные дома в Кургане - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Затопленные дома в Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Число затопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 825, остаются затопленными более 6,7 тысячи дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
Как сообщалось, на 29 апреля остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
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"По состоянию на 30 апреля, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях, в 24 населенных пунктах 825 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Белозерский округ, Кетовский округ, Куртамышский округ) в 9 населенных пунктах (Каминское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Русаково, Иковское, Меньщиково, Передергино, Кетово) 322 жилых дома и 433 приусадебных участка, уточняется в сообщении.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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