https://ria.ru/20240430/parom-1943163471.html

Паромное сообщение по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды

Паромное сообщение по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 30.04.2024

Паромное сообщение по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды

Паромное сообщение по Керченскому проливу приостановлено из-за непогоды, водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:01

2024-04-30T15:01

2024-04-30T15:01

краснодарский край

керченский пролив

республика крым

россия

общество

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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Паромное сообщение по Керченскому проливу приостановлено из-за непогоды, водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы, сообщили в госавтоинспекции Краснодарского края в Telegram-канале. "Уважаемые водители! В связи с неблагоприятными метеоявлениями, связанными с дождями, грозами и усилением ветра, временно прекращено керченское паромное сообщение", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции порекомендовали всем, кто планирует поездку в Крым или обратно, в том числе на легковом транспорте, воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы. В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливни с грозой, град, усиление ветра до 23 метров в секунду на Кубани, штормовое предупреждение продлится до вторника.

https://ria.ru/20231128/pereprava-1912290279.html

краснодарский край

керченский пролив

республика крым

россия

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краснодарский край, керченский пролив, республика крым, россия, общество