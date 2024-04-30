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Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента

Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента - РИА Новости, 30.04.2024

Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента

Наманганский городской суд Узбекистана приговорил местного жителя, оскорбившего президента страны Шавката Мирзиеева за участие в параде Победы в мае 2023 года в РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:24

2024-04-30T13:24

2024-04-30T19:05

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ТАШКЕНТ, 30 апр — РИА Новости. Наманганский городской суд Узбекистана приговорил местного жителя, оскорбившего президента страны Шавката Мирзиеева за участие в параде Победы в мае 2023 года в Москве, к пяти годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда. По данным пресс-службы суда, 28-летний житель Намангана в своем профиле в соцсетях разместил скриншот новости узбекистанских СМИ 8 мая 2023 года об участии президента Узбекистана в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Под этим постом он оставил оскорбительный комментарий в адрес Мирзиеева по поводу участия главы государства в этих мероприятиях. "Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи 158 УК ("Посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление"). Он приговорен к пяти годам лишения свободы", — сказал представитель суда. В марте 2021 года в статью Уголовного кодекса Узбекистана "Посягательства на президента Республики Узбекистан" были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете. Такое деяние наказывается исправительными работами сроком до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.

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в мире, узбекистан, москва, шавкат мирзиеев