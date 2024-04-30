https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943118005.html

СМИ: некоторые страны Запада предложили прекратить продажу оружия Израилю

СМИ: некоторые страны Запада предложили прекратить продажу оружия Израилю - РИА Новости, 30.04.2024

СМИ: некоторые страны Запада предложили прекратить продажу оружия Израилю

Некоторые западные страны предлагают прекратить продажу оружия Израилю, утверждает газета Hurriyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:05

2024-04-30T10:05

2024-04-30T15:38

в мире

израиль

тель-авив

франция

хамас

организация исламского сотрудничества

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 30 апр — РИА Новости. Некоторые западные страны предлагают прекратить продажу оружия Израилю, утверждает газета Hurriyet со ссылкой на источники. По информации издания, на встрече в Эр-Рияде Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и еще несколько государств обсуждали элементы давления, которые можно применить против Израиля и стран, поддерживающих его. "На обсуждение было вынесено множество предложений. Главная цель — включить в этот пакет элементов давления как можно больше стран, а не только определенные страны. Особенно западные страны. <...> По имеющейся информации, некоторые западные страны также поддержат этот проект", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист Ханде Фырат. Hurriyet отмечает, что некоторые из стран Запада предлагают сократить продажи оружия Израилю и даже ограничить его доступ к технологиям. В число предложений входит и ограничение воздушного пространства, а также бойкот Олимпийских игр во Франции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а ЦАХАЛ готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По последним данным Минздрава Газы, число жертв в секторе превысило 34 тысячи, пострадали более 77 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Достоверной информации о количестве живых заложников, которых все еще удерживают в палестинском анклаве, нет. По официальным израильским данным, 7 октября ХАМАС похитило более 250 человек, 112 из них удалось освободить в рамках гуманитарных усилий и специальных операций израильской армии. Еще примерно 30 заложников израильские власти считают погибшими. Таким образом, в плену могут находиться более 100 человек. Палестинское движение достоверных сведений о числе живых заложников так и не представило. Мировые СМИ высказывали опасения, что большей части этих людей уже нет в живых.

https://ria.ru/20240428/axios-1942868269.html

https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, франция, хамас, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году