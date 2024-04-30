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Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия
Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия - РИА Новости, 30.04.2024
Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия
Президент США Джо Байден на фоне стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина выступил с призывом к конгрессу ужесточить контроль за оборотом... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:41
2024-04-30T09:41
2024-04-30T10:39
в мире
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сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина выступил с призывом к конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. Стрельба в американском Шарлотте произошла в понедельник днем по местному времени. Ранее сообщалось, что в результате инцидента три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома, число погибших сотрудников правоохранительных органов возросло до четырех. "Мы должны сделать больше для защиты наших сотрудников правоохранительных органов. Это означает их финансирование… И это означает принятие дополнительных мер для борьбы с бичом насилия с применением огнестрельного оружия. Прямо сейчас. Лидеры в конгрессе должны активизировать усилия, чтобы мы могли запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной емкости, ввести требования по безопасному хранению оружия, ввести всеобщие проверки биографических данных и общенациональный закон о временном изъятии огнестрельного оружия у потенциально опасных людей", - говорится в заявлении президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарлотт, сша, северная каролина, джо байден
В мире, Шарлотт, США, Северная Каролина, Джо Байден
Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия
Байден призвал конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден на фоне стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина выступил с призывом
к конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия.
Стрельба в американском Шарлотте произошла в понедельник днем по местному времени. Ранее сообщалось, что в результате инцидента три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали.
Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома, число погибших сотрудников правоохранительных органов возросло до четырех.
"Мы должны сделать больше для защиты наших сотрудников правоохранительных органов. Это означает их финансирование… И это означает принятие дополнительных мер для борьбы с бичом насилия с применением огнестрельного оружия. Прямо сейчас. Лидеры в конгрессе должны активизировать усилия, чтобы мы могли запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной емкости, ввести требования по безопасному хранению оружия, ввести всеобщие проверки биографических данных и общенациональный закон о временном изъятии огнестрельного оружия у потенциально опасных людей", - говорится в заявлении президента.