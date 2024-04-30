https://ria.ru/20240430/oruzhie-1943114765.html

Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия

Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия - РИА Новости, 30.04.2024

Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия

Президент США Джо Байден на фоне стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина выступил с призывом к конгрессу ужесточить контроль за оборотом... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:41

2024-04-30T09:41

2024-04-30T10:39

в мире

шарлотт

сша

северная каролина

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943122706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8d69f85165c292a955c09345525f51e.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне стрельбы в городе Шарлотт в штате Северная Каролина выступил с призывом к конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. Стрельба в американском Шарлотте произошла в понедельник днем по местному времени. Ранее сообщалось, что в результате инцидента три правоохранителя погибли, еще пятеро пострадали. Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома, число погибших сотрудников правоохранительных органов возросло до четырех. "Мы должны сделать больше для защиты наших сотрудников правоохранительных органов. Это означает их финансирование… И это означает принятие дополнительных мер для борьбы с бичом насилия с применением огнестрельного оружия. Прямо сейчас. Лидеры в конгрессе должны активизировать усилия, чтобы мы могли запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной емкости, ввести требования по безопасному хранению оружия, ввести всеобщие проверки биографических данных и общенациональный закон о временном изъятии огнестрельного оружия у потенциально опасных людей", - говорится в заявлении президента.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html

шарлотт

сша

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шарлотт, сша, северная каролина, джо байден