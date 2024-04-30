https://ria.ru/20240430/opros-1943171727.html

Лишь около трети молдаван считают, что страна движется в верном направлении

Лишь около трети молдаван считают, что страна движется в верном направлении - РИА Новости, 30.04.2024

Лишь около трети молдаван считают, что страна движется в верном направлении

Около трети (36%) жителей Молдавии считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:52

2024-04-30T15:52

2024-04-30T15:52

в мире

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Около трети (36%) жителей Молдавии считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 35,8% молдаван (37,7% в марте). Недовольны избранным направлением оказались 48,8% респондентов (47,3% в январе). Не смогли ответить 15,4% респондентов. По данным исследователей, в мае прошлого года недовольны выбранным властями направлением развития были 50,5% опрошенных. Поддержали власти в мае прошлого года 39,1% респондентов. Последний опрос проводился с 22 по 26 апреля в 324 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20240430/idata-1943153509.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев