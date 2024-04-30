https://ria.ru/20240430/opasnost-1943120485.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:25

2024-04-30T10:25

2024-04-30T10:30

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность