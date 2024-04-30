https://ria.ru/20240430/opasnost-1943093590.html

В Шебекинском округе объявили ракетную опасность

В Шебекинском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.04.2024

В Шебекинском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T01:32

2024-04-30T01:32

2024-04-30T01:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщило МЧС региона в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240429/ssha-1943084620.html

белгородская область

россия

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия