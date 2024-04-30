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В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/odessa-1943121382.html
В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе
В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе - РИА Новости, 30.04.2024
В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе
Представители ряда антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности в 10-ю годовщину массового убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, сообщил РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:30
2024-04-30T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
сша
столкновения в одессе
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Представители ряда антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности в 10-ю годовщину массового убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, сообщил РИА Новости в среду координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто. "Наша организация устраивает вебинар солидарности, посвященный десятой годовщине трагедии в Одессе. В нем примут участие представители антивоенных движений из США, которые посещали Одессу, Крым и Донбасс", - сказал Уилайто. По его словам, американские активисты поделятся своим опытом и призовут мировое сообщество провести расследование массового убийства. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как отметил Уилайто, участники вебинара, который пройдет 2 мая, намерены призвать правительство США прекратить военную, финансовую и дипломатическую поддержку Киева. Американский правозащитник рассказал, что посещал Одессу в 2016 году с группой международных наблюдателей. По его словам, тогда делегация подверглась угрозам со стороны нацистов. "Сегодня мы уже больше не можем поддерживать контакт с нашими друзьями в Одессе. Всем, с кем мы встречались, пришлось покинуть Украину, уйти в подполье, или их арестовали", - сказал он. Уилайто подчеркнул, что сейчас на Украине у людей нет возможности выражать несогласие или критиковать действия властей. По его словам, "любая попытка оппозиции подавляется либо правительством, либо неонацистами, работающими в интересах правительства." Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.
https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html
https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html
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в мире, одесса, украина, сша, столкновения в одессе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, США, Столкновения в Одессе
В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе

В США проведут встречу солидарности в 10-ю годовщину убийства жителей в Одессе

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Представители ряда антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности в 10-ю годовщину массового убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, сообщил РИА Новости в среду координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто.
"Наша организация устраивает вебинар солидарности, посвященный десятой годовщине трагедии в Одессе. В нем примут участие представители антивоенных движений из США, которые посещали Одессу, Крым и Донбасс", - сказал Уилайто.
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По его словам, американские активисты поделятся своим опытом и призовут мировое сообщество провести расследование массового убийства.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как отметил Уилайто, участники вебинара, который пройдет 2 мая, намерены призвать правительство США прекратить военную, финансовую и дипломатическую поддержку Киева.
Американский правозащитник рассказал, что посещал Одессу в 2016 году с группой международных наблюдателей. По его словам, тогда делегация подверглась угрозам со стороны нацистов.
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"Сегодня мы уже больше не можем поддерживать контакт с нашими друзьями в Одессе. Всем, с кем мы встречались, пришлось покинуть Украину, уйти в подполье, или их арестовали", - сказал он.
Уилайто подчеркнул, что сейчас на Украине у людей нет возможности выражать несогласие или критиковать действия властей. По его словам, "любая попытка оппозиции подавляется либо правительством, либо неонацистами, работающими в интересах правительства."
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.
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