https://ria.ru/20240430/odessa-1943121382.html

В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе

В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе - РИА Новости, 30.04.2024

В США проведут встречу солидарности в годовщину трагедии в Одессе

Представители ряда антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности в 10-ю годовщину массового убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, сообщил РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:30

2024-04-30T10:30

2024-04-30T10:30

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Представители ряда антивоенных организаций из США проведут встречу солидарности в 10-ю годовщину массового убийства мирных жителей в Одессе в 2014 году, сообщил РИА Новости в среду координатор Кампании солидарности с Одессой (КСО) Фил Уилайто. "Наша организация устраивает вебинар солидарности, посвященный десятой годовщине трагедии в Одессе. В нем примут участие представители антивоенных движений из США, которые посещали Одессу, Крым и Донбасс", - сказал Уилайто. По его словам, американские активисты поделятся своим опытом и призовут мировое сообщество провести расследование массового убийства. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как отметил Уилайто, участники вебинара, который пройдет 2 мая, намерены призвать правительство США прекратить военную, финансовую и дипломатическую поддержку Киева. Американский правозащитник рассказал, что посещал Одессу в 2016 году с группой международных наблюдателей. По его словам, тогда делегация подверглась угрозам со стороны нацистов. "Сегодня мы уже больше не можем поддерживать контакт с нашими друзьями в Одессе. Всем, с кем мы встречались, пришлось покинуть Украину, уйти в подполье, или их арестовали", - сказал он. Уилайто подчеркнул, что сейчас на Украине у людей нет возможности выражать несогласие или критиковать действия властей. По его словам, "любая попытка оппозиции подавляется либо правительством, либо неонацистами, работающими в интересах правительства." Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.

https://ria.ru/20231226/odessa-1918321119.html

https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, сша, столкновения в одессе