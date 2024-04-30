https://ria.ru/20240430/obstrely-1943092455.html

ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.04.2024

ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T01:14

2024-04-30T01:14

2024-04-30T01:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 64 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. В представительстве добавили, что сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 14 обстрелов.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

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донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия