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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:07 30.04.2024 (обновлено: 00:56 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/obstrely-1943090579.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска за 45 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T00:07
2024-04-30T00:56
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
сцкк
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — сообщает представительство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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донецк, петровский район, горловка, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — сообщает представительство.
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Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районГорловкаСЦККНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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