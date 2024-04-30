https://ria.ru/20240430/obstrel-1943129171.html

ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 30.04.2024

ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

Украинские военные атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:27

2024-04-30T11:27

2024-04-30T11:27

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 29 апреля три приграничных района области обстреливались 3 раза из миномета и 4 снаряда из РСЗО "Град", также зафиксирован сброс взрывного устройства с дрона. Повреждения выявили в одном многоквартирном доме, 3 частных домах и одном автомобиле. "В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал, разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Безымено с дрона сброшено одно взрывное устройство. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.

https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков