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ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/obstrel-1943129171.html
ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки
ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки
Украинские военные атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:27
2024-04-30T11:27
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 29 апреля три приграничных района области обстреливались 3 раза из миномета и 4 снаряда из РСЗО "Град", также зафиксирован сброс взрывного устройства с дрона. Повреждения выявили в одном многоквартирном доме, 3 частных домах и одном автомобиле. "В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал, разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Безымено с дрона сброшено одно взрывное устройство. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
ВСУ около восьми раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около 8 раз за сутки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 29 апреля три приграничных района области обстреливались 3 раза из миномета и 4 снаряда из РСЗО "Град", также зафиксирован сброс взрывного устройства с дрона. Повреждения выявили в одном многоквартирном доме, 3 частных домах и одном автомобиле.
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"В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал, разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Безымено с дрона сброшено одно взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 663 человека были ранены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав Гладков
 
 
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