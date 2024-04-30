https://ria.ru/20240430/normalizatsiya-1943198843.html

Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа

Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа - РИА Новости, 30.04.2024

Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с послом Палестины в Минске Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом перспективы нормализации ситуации в Секторе Газа,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:03

2024-04-30T19:03

2024-04-30T19:03

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палестина

минск

сергей алейник

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с послом Палестины в Минске Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом перспективы нормализации ситуации в Секторе Газа, сообщила пресс-служба белорусского министерства на своем сайте."Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом. Собеседники обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, а также перспективах нормализации ситуации в Секторе Газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны "высказались за скорейшее справедливое разрешение палестино-израильского конфликта, для чего необходима политическая воля, возобновление переговорного процесса и активизация усилий всех вовлеченных и заинтересованных сторон". "По случаю назначения в Палестине нового правительства Алейник передал поздравительные послания белорусской стороны и выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240402/udar-1937400008.html

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в мире, белоруссия, палестина, минск, сергей алейник, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году