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Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа - РИА Новости, 30.04.2024
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19:03 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/normalizatsiya-1943198843.html
Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа
Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа - РИА Новости, 30.04.2024
Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с послом Палестины в Минске Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом перспективы нормализации ситуации в Секторе Газа,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:03
2024-04-30T19:03
в мире
белоруссия
палестина
минск
сергей алейник
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с послом Палестины в Минске Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом перспективы нормализации ситуации в Секторе Газа, сообщила пресс-служба белорусского министерства на своем сайте."Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом. Собеседники обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, а также перспективах нормализации ситуации в Секторе Газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны "высказались за скорейшее справедливое разрешение палестино-израильского конфликта, для чего необходима политическая воля, возобновление переговорного процесса и активизация усилий всех вовлеченных и заинтересованных сторон". "По случаю назначения в Палестине нового правительства Алейник передал поздравительные послания белорусской стороны и выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - добавили в пресс-службе.
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в мире, белоруссия, палестина, минск, сергей алейник, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Белоруссия, Палестина, Минск, Сергей Алейник, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Белоруссии обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа

Глава МИД Белоруссии Алейник обсудил с послом Палестины ситуацию в Секторе Газа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудил с послом Палестины в Минске Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом перспективы нормализации ситуации в Секторе Газа, сообщила пресс-служба белорусского министерства на своем сайте.
"Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом. Собеседники обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, а также перспективах нормализации ситуации в Секторе Газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны "высказались за скорейшее справедливое разрешение палестино-израильского конфликта, для чего необходима политическая воля, возобновление переговорного процесса и активизация усилий всех вовлеченных и заинтересованных сторон".
"По случаю назначения в Палестине нового правительства Алейник передал поздравительные послания белорусской стороны и выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - добавили в пресс-службе.
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В миреБелоруссияПалестинаМинскСергей АлейникОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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