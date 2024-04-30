https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html

Нетаньяху прокомментировал возможную выдачу МУС ордеров на арест чиновников

Нетаньяху прокомментировал возможную выдачу МУС ордеров на арест чиновников - РИА Новости, 30.04.2024

Нетаньяху прокомментировал возможную выдачу МУС ордеров на арест чиновников

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не имеет власти на Государством Израиль, но возможное решение по выдаче ордеров на арест израильских чиновников и... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:24

2024-04-30T18:24

2024-04-30T18:26

в мире

израиль

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не имеет власти на Государством Израиль, но возможное решение по выдаче ордеров на арест израильских чиновников и военных стало было "скандалом исторического масштаба", заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В специальном видеообращении к нации Нетаньяху подчеркнул, что ничто в мире, включая возможное решение МУС, не изменит решимость Израиля достичь целей войны в Газе и провести операцию в Рафахе на границе с Египтом. "Есть много сил, пытающихся помешать нам сделать это (достичь целей войны - ред.). Недавно к ним присоединилась еще одна сила - Международный уголовный суд в Гааге. Этот суд не имеет власти над Государством Израиль. Возможность того, что он выдаст ордера на арест командиров армии Израиля и руководителей государства, является скандалом исторического масштаба", - сказал премьер. По словам Нетаньяху, возможная выдача ордеров на арест израильских чиновников и военных станет "первым случаем, когда демократической стране, борющейся за свое существование по всем нормам международного права, предъявили обвинения в военных преступлениях". "Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против этого скандального шага, который нанесет ущерб самообороне не только Государства Израиль, но и всех демократических стран мира. Израиль ожидает, что эти лидеры будут использовать все свое влияние и все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы не допустить этого опасного шага, который будет представлять собой моральное и историческое банкротство", - подчеркнул глава израильского правительства. Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест самого Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. СМИ сообщали, что в Израиле серьезно восприняли информацию о возможной выдачи ордеров на арест чиновников. Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Израиль работает над тем, чтобы предотвратить выдачу ордеров, используя дипломатические каналы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240417/izrail-1940492647.html

https://ria.ru/20240407/gaza-1938329917.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году