https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943188825.html

ЦАХАЛ войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС, заявил Нетаньяху

ЦАХАЛ войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.04.2024

ЦАХАЛ войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАС, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении еще раз подтвердил намерение провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:36

2024-04-30T17:36

2024-04-30T18:11

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении еще раз подтвердил намерение провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и достичь всех заявленных целей войны."Сегодня я встретился с представителями семей погибших и похищенных. Я им сказал, что мы выполним военные задачи. Мы эвакуируем гражданское население, чтобы сосредоточиться на террористах, как мы делали до сих пор. Мы войдем в Рафах, потому что у нас нет выбора. Мы уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС и достигнем всех целей войны, включая возвращение всех наших похищенных", — сказал он.Похожее высказывание сразу после встречи с семьями заложников распространила канцелярия израильского премьера.Нетаньяху выступил с таким заявлением на фоне ожидания ответа со стороны палестинского движения ХАМАС на предложение Египта о прекращении огня и освобождении заложников из сектора Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а ЦАХАЛ готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По данным Минздрава Газы, число жертв в секторе превысило 34 тысячи, пострадали не менее 77 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Достоверной информации о количестве заложников, которых все еще удерживают в палестинском анклаве, нет, предполагается, что их может быть более 100 человек.Москва призывает стороны прекратить боевые действия, подчеркивая, что урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240417/izrail-1940492647.html

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рафах (провинция)

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, оон