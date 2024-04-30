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В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов - РИА Новости, 30.04.2024
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07:56 30.04.2024 (обновлено: 08:08 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/navodnenie-1943105240.html
В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов
В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов - РИА Новости, 30.04.2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов
В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более 1,1 тысячи домов, 6,7 тысячи остаются подтопленными, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T07:56
2024-04-30T08:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
россия
происшествия
оренбургская область
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УФА, 30 апр - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более 1,1 тысячи домов, 6,7 тысячи остаются подтопленными, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка. Проведена откачка более 626 тысяч кубометров воды. Силами МЧС России, во взаимодействии с другими организациями, откачено за сутки более 91 тысячи кубометров воды. За сутки освободилось от воды 1158 жилых домов. Дезинфицирующими средствами обработано более 16 тысяч строений", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, на данный момент в регионе подтоплены 6778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, происшествия, оренбургская область
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия, Происшествия, Оренбургская область
В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов

МЧС: в Оренбургской области остаются затопленными 6,7 тысячи домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 30 апр - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более 1,1 тысячи домов, 6,7 тысячи остаются подтопленными, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка. Проведена откачка более 626 тысяч кубометров воды. Силами МЧС России, во взаимодействии с другими организациями, откачено за сутки более 91 тысячи кубометров воды. За сутки освободилось от воды 1158 жилых домов. Дезинфицирующими средствами обработано более 16 тысяч строений", - говорится в сообщении.
По данным МЧС России, на данный момент в регионе подтоплены 6778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024РоссияПроисшествияОренбургская область
 
 
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