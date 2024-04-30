https://ria.ru/20240430/navodnenie-1943105240.html

В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов - РИА Новости, 30.04.2024

В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более тысячи домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более 1,1 тысячи домов, 6,7 тысячи остаются подтопленными, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T07:56

2024-04-30T07:56

2024-04-30T08:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

происшествия

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940103269_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_3bf0af26f51a29c6e2ece2fbb79a37d1.jpg

УФА, 30 апр - РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободилось более 1,1 тысячи домов, 6,7 тысячи остаются подтопленными, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка. Проведена откачка более 626 тысяч кубометров воды. Силами МЧС России, во взаимодействии с другими организациями, откачено за сутки более 91 тысячи кубометров воды. За сутки освободилось от воды 1158 жилых домов. Дезинфицирующими средствами обработано более 16 тысяч строений", - говорится в сообщении.По данным МЧС России, на данный момент в регионе подтоплены 6778 жилых домов и 11 957 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, происшествия, оренбургская область