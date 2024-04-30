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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на семь сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на семь сантиметров - РИА Новости, 30.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на семь сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) составляет 1221 сантиметр, за сутки он поднялся на семь сантиметров,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T06:43
2024-04-30T06:43
2024-04-30T06:55
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 30 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) составляет 1221 сантиметр, за сутки он поднялся на семь сантиметров, свидетельствуют данные гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона.Согласно информации, на 8:00 (6:00 мск) 30 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское — 1221 сантиметр, с 8:00 (6:00 мск) 29 апреля, когда уровень воды в реке был зафиксирован на 1214 сантиметрах, прибавка составила 7 сантиметров.Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240430/tyumen-1943100661.html
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на семь сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское за сутки поднялся до 1221 сантиметров