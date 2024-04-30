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На учениях НАТО отработали план на случай "вторжения Оккакуса" в Латвию - РИА Новости, 30.04.2024
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11:05 30.04.2024 (обновлено: 15:56 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/nato-1943125609.html
На учениях НАТО отработали план на случай "вторжения Оккакуса" в Латвию
На учениях НАТО отработали план на случай "вторжения Оккакуса" в Латвию - РИА Новости, 30.04.2024
На учениях НАТО отработали план на случай "вторжения Оккакуса" в Латвию
В марте натовские военные отрабатывали на учениях в Латвии план на случай, если войска противника зайдут на территорию страны и начнут продвижение к Риге, пишет РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:05
2024-04-30T15:56
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В марте натовские военные отрабатывали на учениях в Латвии план на случай, если войска противника зайдут на территорию страны и начнут продвижение к Риге, пишет газета Wall Street Journal. "В прошлом месяце войска НАТО из 14 стран собрались в лесистой местности, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях Североатлантического альянса со времен холодной войны &lt;...&gt; Учения начались ранним утром с предупреждения о том, что вражеские войска пересекли границу Латвии с Россией и приближаются к столице", — говорится в статье. Маневры получили название "Хрустальная стрела" (Crystal Arrow), они проходили в рамках крупнейших с 1988 года учений Steadfast Defender 2024. По информации издания, задачей НАТО было оттеснить захватчиков в болота, в которых их танки могли бы завязнуть. По плану учений в Латвию вторглись войска из вымышленного государства Оккакус. Они выступали под командованием подполковника латвийской армии Гайдиса Ландратова, который действовал вместе с американскими подразделениями. Канадский подполковник Джонатан Кокс был командующим обороняющихся сил, в состав которых входили войска из 11 стран. Как выяснило WSJ, когда началось вторжение, войска Кокса заняли оборонительные позиции и столкнулись с проблемами. Во-первых, солдаты, говорящие на разных языках, с трудом общались друг с другом. Во-вторых, подвела связь. По словам Кокса, "проблемы со связью возникают всегда, что бы не происходило". "Самое главное — продемонстрировать готовность действовать быстро и разворачивать силы для защиты границ Латвии и НАТО", — заявил газете полковник армии Латвии Оскар Кудлис, который командовал бригадой бронетехники. Многомесячные натовские учения Steadfast Defender — 2024 ("Стойкий защитник") проходят с января по май. В них участвуют около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка, а также порядка 90 тысяч военнослужащих. Маневры проходят на территории стран Балтии, Польши и Германии.Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Североатлантический альянс путем проведения учений вблизи российских границ пытается оказать давление на Москву, втянуть ее в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у НАТО не получится.
https://ria.ru/20240424/nato-1942167476.html
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
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латвия, россия, рига, мария захарова, нато
Латвия, Россия, Рига, Мария Захарова, НАТО
На учениях НАТО отработали план на случай "вторжения Оккакуса" в Латвию

WSJ: военные 14 стран НАТО отработали план на случай вторжения Оккакуса в Латвию

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на военных учениях НАТО в Латвии
Военнослужащие на военных учениях НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Военнослужащие на военных учениях НАТО в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В марте натовские военные отрабатывали на учениях в Латвии план на случай, если войска противника зайдут на территорию страны и начнут продвижение к Риге, пишет газета Wall Street Journal.
"В прошлом месяце войска НАТО из 14 стран собрались в лесистой местности, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях Североатлантического альянса со времен холодной войны <...> Учения начались ранним утром с предупреждения о том, что вражеские войска пересекли границу Латвии с Россией и приближаются к столице", — говорится в статье.
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Маневры получили название "Хрустальная стрела" (Crystal Arrow), они проходили в рамках крупнейших с 1988 года учений Steadfast Defender 2024.
По информации издания, задачей НАТО было оттеснить захватчиков в болота, в которых их танки могли бы завязнуть. По плану учений в Латвию вторглись войска из вымышленного государства Оккакус. Они выступали под командованием подполковника латвийской армии Гайдиса Ландратова, который действовал вместе с американскими подразделениями. Канадский подполковник Джонатан Кокс был командующим обороняющихся сил, в состав которых входили войска из 11 стран.
Как выяснило WSJ, когда началось вторжение, войска Кокса заняли оборонительные позиции и столкнулись с проблемами. Во-первых, солдаты, говорящие на разных языках, с трудом общались друг с другом. Во-вторых, подвела связь. По словам Кокса, "проблемы со связью возникают всегда, что бы не происходило".
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"Самое главное — продемонстрировать готовность действовать быстро и разворачивать силы для защиты границ Латвии и НАТО", — заявил газете полковник армии Латвии Оскар Кудлис, который командовал бригадой бронетехники.
Многомесячные натовские учения Steadfast Defender — 2024 ("Стойкий защитник") проходят с января по май. В них участвуют около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка, а также порядка 90 тысяч военнослужащих. Маневры проходят на территории стран Балтии, Польши и Германии.
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Североатлантический альянс путем проведения учений вблизи российских границ пытается оказать давление на Москву, втянуть ее в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у НАТО не получится.
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