https://ria.ru/20240430/napadenie-1943162015.html

В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ

В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ - РИА Новости, 30.04.2024

В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ

В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра на Святоозерской улице, его задержали, сообщило столичное управление СК России в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:50

2024-04-30T14:50

2024-04-30T16:21

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра на Святоозерской улице, его задержали, сообщило столичное управление СК России в Telegram-канале. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в этом районе расположен ТЦ "Косино Парк". "Задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги в Москве. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в заявлении.На кадрах видео, опубликованного ведомством, мужчина заходит в магазин одежды в торговом центре, открывает примерочную и нападает на женщину. После этого он спокойно выходит, параллельно разговаривая по телефону.Уточняется, что преступник из ревности нанес пострадавшей ножевые ранения в область шеи и головы, ее госпитализировали.Следователи осмотрели место нападения и допросили свидетелей.

https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)