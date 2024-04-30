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В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ - РИА Новости, 30.04.2024
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14:50 30.04.2024 (обновлено: 16:21 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/napadenie-1943162015.html
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ - РИА Новости, 30.04.2024
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра на Святоозерской улице, его задержали, сообщило столичное управление СК России в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:50
2024-04-30T16:21
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра на Святоозерской улице, его задержали, сообщило столичное управление СК России в Telegram-канале. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в этом районе расположен ТЦ "Косино Парк". "Задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги в Москве. &lt;...&gt; Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в заявлении.На кадрах видео, опубликованного ведомством, мужчина заходит в магазин одежды в торговом центре, открывает примерочную и нападает на женщину. После этого он спокойно выходит, параллельно разговаривая по телефону.Уточняется, что преступник из ревности нанес пострадавшей ножевые ранения в область шеи и головы, ее госпитализировали.Следователи осмотрели место нападения и допросили свидетелей.
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ

СК: в Москве мужчина нанес бывшей жене ножевые ранения в примерочной ТЦ

© Столичный СК/TelegramМужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве
Мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве
© Столичный СК/Telegram
Мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной ТЦ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра на Святоозерской улице, его задержали, сообщило столичное управление СК России в Telegram-канале.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", в этом районе расположен ТЦ "Косино Парк".
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой
27 марта, 09:37
"Задержан подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги в Москве. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в заявлении.
На кадрах видео, опубликованного ведомством, мужчина заходит в магазин одежды в торговом центре, открывает примерочную и нападает на женщину. После этого он спокойно выходит, параллельно разговаривая по телефону.
Уточняется, что преступник из ревности нанес пострадавшей ножевые ранения в область шеи и головы, ее госпитализировали.
Следователи осмотрели место нападения и допросили свидетелей.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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