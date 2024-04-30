https://ria.ru/20240430/myaso-1943102032.html

Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года

Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года - РИА Новости, 30.04.2024

Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года

Главными поставщиками мяса в Россию по итогам прошлого года после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай, при этом основным в импорте стало мясо крупного рогатого РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T07:02

2024-04-30T07:02

2024-04-30T07:03

экономика

россия

белоруссия

бразилия

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главными поставщиками мяса в Россию по итогам прошлого года после Белоруссии стали Бразилия и Парагвай, при этом основным в импорте стало мясо крупного рогатого скота и птицы, выяснило РИА Новости на основании открытых статистических данных. Россия не испытывает никакой зависимости в импорте продуктов питания и сельхозпродукции из недружественных стран, сообщал ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Что касается импорта продукции из дружественных стран, то, по его словам, наполовину поставки идут из Белоруссии, оставшаяся часть – Бразилия и другие дружественные страны. Так, по итогам 2023 года, по данным статистики, лидером мясного экспорта в Россию стала Белоруссия, поставив продукции, предположительно, на 293 тысячи тонн. Поскольку Белоруссия не раскрывает данные о своей торговле, эти объемы были рассчитаны по данным Россельхознадзора. Как сообщало ведомство, общий импорт мяса в Россию в 2023 году составил 586 тысяч тонн, из которых почти половина пришлась на Белоруссию. Согласно данным платформы Comtrade и национальных статслужб, в тройку лидеров вошли Бразилия, поставившая России мяса более чем на 111 тысяч тонн, а также Парагвай с объемом поставок более чем 42 тысячи тонн. Замыкают пятерку Аргентина и Китай, у которых Россия приобрела почти 42 тысячи и 19 тысяч тонн соответственно. В лидерах по импорту мясной продукции в Россию также оказались Индия (10 тысяч тонн), Уругвай (8 тысяч тонн), Турция (7 тысяч тонн) и Колумбия (2 тысячи тонн). Главным в импорте России стали мясо и субпродукты крупного рогатого скота - согласно доступным данным, объемы их ввоза составили примерно 65%, а на мясо и субпродукты птицы пришлось 32%. По данным Россельхознадзора Россия купила свинины на 1,4 тысячи тонн, говядины - на 201 тысячу тонн, мяса и субпродуктов птицы - на 232 тысячи тонн. Собственное производство мяса в России в 2023 году, по данным Россельхознадзора, составило 11,7 миллиона тонн. Из них мяса птицы было произведено на 5,3 миллиона тонн, свинины - на 4,8 миллиона тонн, а говядины - на 1,7 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240227/postavki-1929810553.html

https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html

россия

белоруссия

бразилия

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экономика, россия, белоруссия, бразилия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)