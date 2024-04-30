https://ria.ru/20240430/motoprobeg-1943173530.html

В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы

В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2024

В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы

Словацкие мотоциклисты из объединения "Брат за брата" в преддверии Дня Победы над фашизмом проведут пятидневный мотопробег по территории Чехии и Словакии под... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:05

2024-04-30T16:05

2024-04-30T17:12

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 30 апр — РИА Новости. Словацкие мотоциклисты из объединения "Брат за брата" в преддверии Дня Победы над фашизмом проведут пятидневный мотопробег по территории Чехии и Словакии под названием "Земля наших героев", рассказали РИА Новости организаторы. "Мотопробег стартует 1 мая в Чехии и завершится 5 мая в Словакии", — следует из программы. Всего участники акции планируют посетить порядка 18 населенных пунктов Чехии и Словакии и возложить там венки в память о погибших солдатах. По словам организаторов, мотопробег проводится, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь за освобождение Чехии и Словакии. В Словакии 8 мая отмечается государственный праздник — День Победы над фашизмом.

https://ria.ru/20230506/mototsikly-1870217339.html

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в мире, чехия, словакия, день победы