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В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2024
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16:05 30.04.2024 (обновлено: 17:12 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/motoprobeg-1943173530.html
В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы
В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2024
В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы
Словацкие мотоциклисты из объединения "Брат за брата" в преддверии Дня Победы над фашизмом проведут пятидневный мотопробег по территории Чехии и Словакии под... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:05
2024-04-30T17:12
в мире
чехия
словакия
день победы
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БРАТИСЛАВА, 30 апр — РИА Новости. Словацкие мотоциклисты из объединения "Брат за брата" в преддверии Дня Победы над фашизмом проведут пятидневный мотопробег по территории Чехии и Словакии под названием "Земля наших героев", рассказали РИА Новости организаторы. "Мотопробег стартует 1 мая в Чехии и завершится 5 мая в Словакии", — следует из программы. Всего участники акции планируют посетить порядка 18 населенных пунктов Чехии и Словакии и возложить там венки в память о погибших солдатах. По словам организаторов, мотопробег проводится, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь за освобождение Чехии и Словакии. В Словакии 8 мая отмечается государственный праздник — День Победы над фашизмом.
https://ria.ru/20230506/mototsikly-1870217339.html
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в мире, чехия, словакия, день победы
В мире, Чехия, Словакия, День Победы
В Чехии и Словакии пройдет мотопробег в преддверии Дня Победы

Словацкие активисты проведут пятидневный мотопробег в преддверии Дня Победы

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 30 апр — РИА Новости. Словацкие мотоциклисты из объединения "Брат за брата" в преддверии Дня Победы над фашизмом проведут пятидневный мотопробег по территории Чехии и Словакии под названием "Земля наших героев", рассказали РИА Новости организаторы.
"Мотопробег стартует 1 мая в Чехии и завершится 5 мая в Словакии", — следует из программы.
Всего участники акции планируют посетить порядка 18 населенных пунктов Чехии и Словакии и возложить там венки в память о погибших солдатах. По словам организаторов, мотопробег проводится, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь за освобождение Чехии и Словакии.
В Словакии 8 мая отмечается государственный праздник — День Победы над фашизмом.
Участники мотопробега ко Дню Победы над фашизмом в городе Банска-Бистрица, Словакия - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии
6 мая 2023, 19:14
 
В миреЧехияСловакияДень Победы
 
 
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