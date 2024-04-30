https://ria.ru/20240430/most-1943095570.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 30.04.2024

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был закрыт более 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T02:11

2024-04-30T02:11

2024-04-30T02:18

крымский мост

республика крым

россия

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был закрыт более 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 1.25 мск. Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Открыли движение в 2.09 мск.

https://ria.ru/20240428/most-1942911236.html

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республика крым

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крымский мост, республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик)