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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 30.04.2024
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02:11 30.04.2024 (обновлено: 02:18 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/most-1943095570.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 30.04.2024
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был закрыт более 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T02:11
2024-04-30T02:18
крымский мост
республика крым
россия
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был закрыт более 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 1.25 мск. Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Открыли движение в 2.09 мск.
https://ria.ru/20240428/most-1942911236.html
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крымский мост, республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик)
Крымский мост, Республика Крым, Россия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он был закрыт более 40 минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 1.25 мск. Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин
28 апреля, 13:15
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение в 2.09 мск.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста
28 апреля, 04:05
 
Крымский мостРеспублика КрымРоссияПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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