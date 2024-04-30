https://ria.ru/20240430/most-1943093496.html

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 30.04.2024

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T01:30

2024-04-30T01:30

2024-04-30T01:33

россия

происшествия

крымский мост

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 1.25 мск.Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ria.ru/20240428/most-1942911236.html

https://ria.ru/20240428/polyanskiy-1942875481.html

россия

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россия, происшествия, крымский мост, республика крым, сергей аксенов (политик)