https://ria.ru/20240430/most-1943093496.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 30.04.2024
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T01:30
2024-04-30T01:30
2024-04-30T01:33
россия
происшествия
крымский мост
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 1.25 мск.Причины не назывались. При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту периодически закрывают на время объявления ракетной опасности.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240428/most-1942911236.html
https://ria.ru/20240428/polyanskiy-1942875481.html
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россия, происшествия, крымский мост, республика крым, сергей аксенов (политик)
Россия, Происшествия, Крымский мост, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта