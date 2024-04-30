https://ria.ru/20240430/moskva-1943185610.html

Москвичей предупредили о дождях

Москвичей предупредили о дождях - РИА Новости, 30.04.2024

Москвичей предупредили о дождях

Холодный фронт уже на подходе к столице, скорость ветра достигает 15 метров в секунду, вечером местами пройдут дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:15

2024-04-30T17:15

2024-04-30T17:15

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Холодный фронт уже на подходе к столице, скорость ветра достигает 15 метров в секунду, вечером местами пройдут дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Холодный фронт на подходе к столице. Пока его влияние выражено только в порывистом ветре, скорость которого уже достигает 15 метров в секунду", - написал синоптик. Он добавил, что в ближайшие часы ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду. "После 18 часов кратковременные дожди будут возможны в отдельных северных районах Подмосковья, а после 21 часа местами дожди пройдут и в столице", - уточнил Леус.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, москва