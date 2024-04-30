https://ria.ru/20240430/moskva-1943152306.html

Москвичей предупредили об усилении ветра

Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 30.04.2024

Москвичей предупредили об усилении ветра

Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до конца вторника в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:01

2024-04-30T14:01

2024-04-30T14:01

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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погода

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до конца вторника в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода