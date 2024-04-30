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Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 30.04.2024
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14:01 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/moskva-1943152306.html
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 30.04.2024
Москвичей предупредили об усилении ветра
Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до конца вторника в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:01
2024-04-30T14:01
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до конца вторника в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили об усилении ветра

В Москве в ближайшие два часа ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер в Москве
Шквалистый ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие два часа и до конца вторника в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 30 апреля в Москве ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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