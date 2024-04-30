https://ria.ru/20240430/moshenniki-1943112704.html

Двое жителей Магадана перевели кибермошенникам три миллиона рублей

Двое жителей Магадана перевели кибермошенникам три миллиона рублей - РИА Новости, 30.04.2024

Двое жителей Магадана перевели кибермошенникам три миллиона рублей

Полицейские возбудили уголовные дела после обращения двух жителей Магадана, которые перевели на счета кибермошенников около 3 миллионов рублей, сообщает УМВД... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:25

2024-04-30T09:25

2024-04-30T09:25

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 30 апр - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовные дела после обращения двух жителей Магадана, которые перевели на счета кибермошенников около 3 миллионов рублей, сообщает УМВД региона в Telegram-канале. "В полицию Магадана с заявлением по факту кибермошенничества обратился 67-летний гражданин. Оказалось, что мужчине позвонил неизвестный, который представился бывшим руководителем, а потом "сотрудники правоохранительных органов". Они убедили магаданца в том, что по его банковским счетам зарегистрированы подозрительные операции. В результате заявитель в трех банках оформил кредиты на общую сумму 2 миллиона 177 тысяч рублей и перечислил все деньги на "безопасный счет", который ему указали кибермошенники", - говорится в сообщении. Сообщается также, что с аналогичным заявлением в этот же день обратилась 27-летняя жительница областного центра. Доверившись неизвестным, она перечислила 600 тысяч рублей на их счета.

https://ria.ru/20231206/soobschnik-1914022660.html

магадан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан