https://ria.ru/20240430/moshenniki-1943112704.html
Двое жителей Магадана перевели кибермошенникам три миллиона рублей
Двое жителей Магадана перевели кибермошенникам три миллиона рублей - РИА Новости, 30.04.2024
Двое жителей Магадана перевели кибермошенникам три миллиона рублей
Полицейские возбудили уголовные дела после обращения двух жителей Магадана, которые перевели на счета кибермошенников около 3 миллионов рублей, сообщает УМВД... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:25
2024-04-30T09:25
2024-04-30T09:25
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 30 апр - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовные дела после обращения двух жителей Магадана, которые перевели на счета кибермошенников около 3 миллионов рублей, сообщает УМВД региона в Telegram-канале. "В полицию Магадана с заявлением по факту кибермошенничества обратился 67-летний гражданин. Оказалось, что мужчине позвонил неизвестный, который представился бывшим руководителем, а потом "сотрудники правоохранительных органов". Они убедили магаданца в том, что по его банковским счетам зарегистрированы подозрительные операции. В результате заявитель в трех банках оформил кредиты на общую сумму 2 миллиона 177 тысяч рублей и перечислил все деньги на "безопасный счет", который ему указали кибермошенники", - говорится в сообщении. Сообщается также, что с аналогичным заявлением в этот же день обратилась 27-летняя жительница областного центра. Доверившись неизвестным, она перечислила 600 тысяч рублей на их счета.
https://ria.ru/20231206/soobschnik-1914022660.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан
Двое жителей Магадана перевели кибермошенникам три миллиона рублей
В Магадане пожилой мужчина и женщина перевели кибермошенникам около 3 млн руб
МАГАДАН, 30 апр - РИА Новости.
Полицейские возбудили уголовные дела после обращения двух жителей Магадана, которые перевели на счета кибермошенников около 3 миллионов рублей, сообщает УМВД региона в Telegram-канале
.
"В полицию Магадана с заявлением по факту кибермошенничества обратился 67-летний гражданин. Оказалось, что мужчине позвонил неизвестный, который представился бывшим руководителем, а потом "сотрудники правоохранительных органов". Они убедили магаданца в том, что по его банковским счетам зарегистрированы подозрительные операции. В результате заявитель в трех банках оформил кредиты на общую сумму 2 миллиона 177 тысяч рублей и перечислил все деньги на "безопасный счет", который ему указали кибермошенники", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что с аналогичным заявлением в этот же день обратилась 27-летняя жительница областного центра. Доверившись неизвестным, она перечислила 600 тысяч рублей на их счета.