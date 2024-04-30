https://ria.ru/20240430/moshennichestvo-1943107277.html

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники - РИА Новости, 30.04.2024

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в майские праздники

Мошенники в майские выходные для обмана россиян будут использовать различные уловки: от обещаний выплат ветеранам в честь Дня Победы и необходимости оплатить... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:29

2024-04-30T08:29

2024-04-30T08:32

общество

почта банк

день победы

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мошенники в майские выходные для обмана россиян будут использовать различные уловки: от обещаний выплат ветеранам в честь Дня Победы и необходимости оплатить участие в акции "Бессмертный полк" до предложений открыть сезонный вклад "на праздничных условиях" или выгодно инвестировать свои средства, сообщили РИА Новости в "Почта банке". "На майских праздниках возрастает вероятность появления новых схем мошенничества. Злоумышленники в своих интересах могут использовать праздник День Победы. Например, пообещать ветеранам дополнительные единовременные выплаты в честь Дня Победы или оплатить участие в акции "Бессмертный полк", - рассказали в пресс-службе. Для реализации схемы с легендой о праздничном пособии злоумышленники будут просить реквизиты банковской карты и СМС-коды для подтверждения операции или вынудят скачать приложение, которое позволит им получить удаленный доступ к мобильному банку жертвы и вывести с ее счета все средства. Помимо предложения оплатить участие в шествии "Бессмертный полк", мошенники могут пообещать сохранить информацию о ветеранах в базе героев. В банке напомнили, что участие в акции бесплатное и в этом году она проходит в режиме онлайн. "Кроме того, злоумышленники могут предложить открыть вклад на сезонных или праздничных условиях, а также "выгодно" инвестировать средства. Для этого попросят закрыть действующие счета или оформить потребительский кредит, а полученные средства перевести через "транзитный" и "безопасный" счет", - рассказали также в банке. По словам экспертов кредитной организации, мошенники будут применять и другие легенды. Например, настаивать на переоформлении сим-карты, пугать утечками персональных данных, кражей средств или взломом сайта государственных услуг. "Главное, в любой ситуации не поддаваться эмоциям. Стоит положить трубку и перезвонить по номерам телефонов, указанным на банковской карте, или на горящую линию мобильного оператора", - заключили в банке.

https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html

https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html

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общество, почта банк, день победы, россия