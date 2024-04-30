У большинства жителей Молдавии есть румынское гражданство, показал опрос
IData: у 76,1% жителей Молдавии есть румынское гражданство
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Более 75% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики попросили ответить, есть ли у них румынское гражданство. 76,1% респондентов подтвердили, что у них есть гражданство Румынии. Еще 22,6% ответили отрицательно. При этом 1,3% отказались отвечать.
Опрос проводился с 122 по 26 апреля в 324 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция парламента требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность".
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
26 декабря 2023, 08:00