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У большинства жителей Молдавии есть румынское гражданство, показал опрос - РИА Новости, 30.04.2024
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15:49 30.04.2024 (обновлено: 15:50 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/moldavia-1943171386.html
У большинства жителей Молдавии есть румынское гражданство, показал опрос
У большинства жителей Молдавии есть румынское гражданство, показал опрос - РИА Новости, 30.04.2024
У большинства жителей Молдавии есть румынское гражданство, показал опрос
Более 75% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле молдавской... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:49
2024-04-30T15:50
румыния
молдавия
днестр
в мире
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Более 75% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики попросили ответить, есть ли у них румынское гражданство. 76,1% респондентов подтвердили, что у них есть гражданство Румынии. Еще 22,6% ответили отрицательно. При этом 1,3% отказались отвечать. Опрос проводился с 122 по 26 апреля в 324 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция парламента требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность". В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20240430/moldavia-1943159710.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
румыния
молдавия
днестр
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60
353
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румыния, молдавия, днестр, в мире
Румыния, Молдавия, Днестр, В мире
У большинства жителей Молдавии есть румынское гражданство, показал опрос

IData: у 76,1% жителей Молдавии есть румынское гражданство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Более 75% жителей Молдавии заявили, что у них есть румынское гражданство, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики попросили ответить, есть ли у них румынское гражданство. 76,1% респондентов подтвердили, что у них есть гражданство Румынии. Еще 22,6% ответили отрицательно. При этом 1,3% отказались отвечать.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Вчера, 14:39
Опрос проводился с 122 по 26 апреля в 324 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
В марте премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция парламента требовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьер-министра Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность".
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
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РумынияМолдавияДнестрВ мире
 
 
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