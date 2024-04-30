https://ria.ru/20240430/moldavia-1943159710.html

Экс-глава МИД ПМР рассказал о риске провокаций в Молдавии против республики

Экс-глава МИД ПМР рассказал о риске провокаций в Молдавии против республики - РИА Новости, 30.04.2024

Экс-глава МИД ПМР рассказал о риске провокаций в Молдавии против республики

Румынизация Молдавии повышает риск провокаций против Приднестровья, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:39

2024-04-30T14:39

2024-04-30T15:51

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игорь гросу

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ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Румынизация Молдавии повышает риск провокаций против Приднестровья, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Владимир Ястребчак. "Тотальная румынизация молдавского населения в сочетании с интеграцией силового блока двух государств и милитаризацией Молдовы кратно повышает риск провокаций против Приднестровья, особенно с учетом желания молдавских властей отвлечь внимание населения от своей сомнительной управленческой политики", - сказал Ястребчак. Экс-министр также отметил, что недавний призыв спикера парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу гражданам назваться румынами в ходе переписи надо рассматривать контексте внутреннего законодательства Румынии относительно возможности военной защиты румын в других государствах. "У Приднестровья иная система ценностей, здесь молдаване - государствообразующий этнос, и никому, в первую очередь им самим, не придет в голову заставлять их, как и жителей Приднестровья иных национальностей, предавать своё прошлое, настоящее и будущее. Такая ситуация лишь подтверждает верность приднестровского курса на построение суверенного независимого государства, а также важность сохранения и укрепления механизмов обеспечения безопасности приднестровцев, в первую очередь - проводимой миротворческой операции", — отметил Ястребчак. В Молдавии 8 апреля стартовала перепись населения и жилищного фонда. Данные собираются как через опросы, так и косвенно, на основе административной или частной информации. Анкета, которую жителям республики следует заполнить, включает вопросы об уровнях образования и занятости населения, учитывает национальность и родной язык местных жителей. В начале апреля министерство обороны Румынии вынесло на публичное обсуждение проект закона о национальной обороне. В документе, в частности, есть пункт о том, что президент Румынии по предложению премьера может отдать приказ "о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, румыния, игорь гросу