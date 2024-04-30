https://ria.ru/20240430/mobilizatsiya-1943151276.html

В Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан

В Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан - РИА Новости, 30.04.2024

В Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан

Польша не будет заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:55

2024-04-30T13:55

2024-04-30T13:55

в мире

украина

польша

варшава

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942457303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e58974c34ac5b19596ef75abe13938c.jpg

ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Польша не будет заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский. Ранее сообщалось, что все консульские действия в отношении граждан призывного возраста по указанию МИД Украины приостановлены с 23 апреля. Граждане Украины в последние дни осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документы, без которых они не смогут наняться на работу, открыть счета или получить право временного пребывания в Польше. "Польское государство не является украинским государством. Это украинское государство имеет суверенность над своими гражданами. Мы не можем их преследовать за нарушения, которые совершены на Украине. Разве что будет объявление в розыск", - сказал Залевский. Он добавил, что польские власти не намерены предпринимать никаких действий для того, чтобы находящиеся в Польше украинцы попали в армию своей страны. "Мы точно не будем направлять жандармерию (для поимки украинских призывников – ред.), не будем участвовать в мобилизации. У нас не будет никаких мобилизационных пунктов", - сказал замминистра. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240425/polsha-1942181191.html

https://ria.ru/20240424/polsha-1942013091.html

украина

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, вооруженные силы украины