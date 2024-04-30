В Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан
Замминистра обороны Залевский: Польша не будет заниматься мобилизацией украинцев
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 апр - РИА Новости. Польша не будет заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.
Ранее сообщалось, что все консульские действия в отношении граждан призывного возраста по указанию МИД Украины приостановлены с 23 апреля. Граждане Украины в последние дни осаждают паспортный центр в Варшаве, надеясь получить документы, без которых они не смогут наняться на работу, открыть счета или получить право временного пребывания в Польше.
"Польское государство не является украинским государством. Это украинское государство имеет суверенность над своими гражданами. Мы не можем их преследовать за нарушения, которые совершены на Украине. Разве что будет объявление в розыск", - сказал Залевский.
Он добавил, что польские власти не намерены предпринимать никаких действий для того, чтобы находящиеся в Польше украинцы попали в армию своей страны.
"Мы точно не будем направлять жандармерию (для поимки украинских призывников – ред.), не будем участвовать в мобилизации. У нас не будет никаких мобилизационных пунктов", - сказал замминистра.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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