https://ria.ru/20240430/merkuris-1943220902.html

Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта

Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта - РИА Новости, 30.04.2024

Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта

заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T22:42

2024-04-30T22:42

2024-04-30T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

оон

сергей шойгу

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запад может создать украинское правительство в изгнании после победы России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся, <...> потому что русские победили. Есть множество способов, к слову они могут создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.По мнению эксперта, украинские политики и чиновники, которым удаться сбежать из страны, впоследствии смогут отказаться признавать результаты последующих мирных переговоров. Как итог они смогут создать правительство в изгнании, которое и дальше будет представлять страну на таких международных площадках, как ГА ООН, пояснил Меркурис."Если русские победят, это станет психологическим ударом для Запада", — резюмировал он.Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943203638.html

https://ria.ru/20240430/zapad-1943179414.html

россия

украина

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в мире, россия, оон, сергей шойгу, украина, донецкая народная республика