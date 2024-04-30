Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
Меркурис: Запад может создать правительство Украины в изгнании после победы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запад может создать украинское правительство в изгнании после победы России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся, <...> потому что русские победили. Есть множество способов, к слову они могут создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.
По мнению эксперта, украинские политики и чиновники, которым удаться сбежать из страны, впоследствии смогут отказаться признавать результаты последующих мирных переговоров. Как итог они смогут создать правительство в изгнании, которое и дальше будет представлять страну на таких международных площадках, как ГА ООН, пояснил Меркурис.
"Если русские победят, это станет психологическим ударом для Запада", — резюмировал он.
Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.