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Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/merkuris-1943220902.html
Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта - РИА Новости, 30.04.2024
Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта
заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:42
2024-04-30T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
сергей шойгу
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запад может создать украинское правительство в изгнании после победы России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся, &lt;...&gt; потому что русские победили. Есть множество способов, к слову они могут создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.По мнению эксперта, украинские политики и чиновники, которым удаться сбежать из страны, впоследствии смогут отказаться признавать результаты последующих мирных переговоров. Как итог они смогут создать правительство в изгнании, которое и дальше будет представлять страну на таких международных площадках, как ГА ООН, пояснил Меркурис."Если русские победят, это станет психологическим ударом для Запада", — резюмировал он.Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943203638.html
https://ria.ru/20240430/zapad-1943179414.html
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в мире, россия, оон, сергей шойгу, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Сергей Шойгу, Украина, Донецкая Народная Республика
Русские победили. Стало известно о плане Запада после завершения конфликта

Меркурис: Запад может создать правительство Украины в изгнании после победы РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Запад может создать украинское правительство в изгнании после победы России, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся, <...> потому что русские победили. Есть множество способов, к слову они могут создать альтернативное правительство на Западе", — предположил он.
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По мнению эксперта, украинские политики и чиновники, которым удаться сбежать из страны, впоследствии смогут отказаться признавать результаты последующих мирных переговоров. Как итог они смогут создать правительство в изгнании, которое и дальше будет представлять страну на таких международных площадках, как ГА ООН, пояснил Меркурис.
"Если русские победят, это станет психологическим ударом для Запада", — резюмировал он.
Ранее в прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНСергей ШойгуУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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