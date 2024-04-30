https://ria.ru/20240430/medvezhonok-1943164545.html

В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка

В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка - РИА Новости, 30.04.2024

В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка

Истощенного медвежонка, брошенного медведицей в Мошенском районе Новгородской области, привезли в тверской центр спасения медвежат-сирот, сообщается в группе... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:44

2024-04-30T15:44

2024-04-30T15:44

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Истощенного медвежонка, брошенного медведицей в Мошенском районе Новгородской области, привезли в тверской центр спасения медвежат-сирот, сообщается в группе центра в соцсети "ВКонтакте". Медвежонка доставили в центр в понедельник. Приютить животное попросил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, уточнили в центре спасения. "В Мошенском районе в лесу нашли медвежонка, два дня за ним наблюдали, медведица не пришла, медвежонка забрали – малыш был слаб и весь в клещах... Совсем крошечный - весит всего 3 килограмма (в то время, как смоленские медвежата весят под 10 килограммов). Медвежонок настолько слаб, что даже ест с трудом", - говорится в сообщении. Специалисты откармливают его маленькими порциями теплой молочной смеси через каждые три часа. Сотрудники центра следят за состояние малыша и находятся на постоянной связи с московским Госпиталем дикой природы. В 2023 году центр выходил троих медвежат-сирот из Новгородской области, а после того, как они подросли и окрепли, выпустил их в родной лес.

https://ria.ru/20231012/medvezhata-1902319698.html

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новгородская область, происшествия