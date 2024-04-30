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В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка - РИА Новости, 30.04.2024
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Хорошие новости
 
15:44 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/medvezhonok-1943164545.html
В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка
В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка - РИА Новости, 30.04.2024
В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка
Истощенного медвежонка, брошенного медведицей в Мошенском районе Новгородской области, привезли в тверской центр спасения медвежат-сирот, сообщается в группе... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:44
2024-04-30T15:44
хорошие новости
новгородская область
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Истощенного медвежонка, брошенного медведицей в Мошенском районе Новгородской области, привезли в тверской центр спасения медвежат-сирот, сообщается в группе центра в соцсети "ВКонтакте". Медвежонка доставили в центр в понедельник. Приютить животное попросил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, уточнили в центре спасения. "В Мошенском районе в лесу нашли медвежонка, два дня за ним наблюдали, медведица не пришла, медвежонка забрали – малыш был слаб и весь в клещах... Совсем крошечный - весит всего 3 килограмма (в то время, как смоленские медвежата весят под 10 килограммов). Медвежонок настолько слаб, что даже ест с трудом", - говорится в сообщении. Специалисты откармливают его маленькими порциями теплой молочной смеси через каждые три часа. Сотрудники центра следят за состояние малыша и находятся на постоянной связи с московским Госпиталем дикой природы. В 2023 году центр выходил троих медвежат-сирот из Новгородской области, а после того, как они подросли и окрепли, выпустил их в родной лес.
https://ria.ru/20231012/medvezhata-1902319698.html
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новгородская область, происшествия
Хорошие новости, Новгородская область, Происшествия
В Тверской области спасли брошенного в лесу истощенного медвежонка

В тверской центр спасения медвежат-сирот привезли брошенного в лесу малыша

© Центр спасения медвежат-сиротМедвежонок, найденный в Мошенском районе Новгородской области
Медвежонок, найденный в Мошенском районе Новгородской области
© Центр спасения медвежат-сирот
Медвежонок, найденный в Мошенском районе Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Истощенного медвежонка, брошенного медведицей в Мошенском районе Новгородской области, привезли в тверской центр спасения медвежат-сирот, сообщается в группе центра в соцсети "ВКонтакте".
Медвежонка доставили в центр в понедельник. Приютить животное попросил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, уточнили в центре спасения.
"В Мошенском районе в лесу нашли медвежонка, два дня за ним наблюдали, медведица не пришла, медвежонка забрали – малыш был слаб и весь в клещах... Совсем крошечный - весит всего 3 килограмма (в то время, как смоленские медвежата весят под 10 килограммов). Медвежонок настолько слаб, что даже ест с трудом", - говорится в сообщении.
Специалисты откармливают его маленькими порциями теплой молочной смеси через каждые три часа. Сотрудники центра следят за состояние малыша и находятся на постоянной связи с московским Госпиталем дикой природы.
В 2023 году центр выходил троих медвежат-сирот из Новгородской области, а после того, как они подросли и окрепли, выпустил их в родной лес.
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В Новгородской области трех медвежат-сирот выпустили на волю
12 октября 2023, 17:11
 
Хорошие новостиНовгородская областьПроисшествия
 
 
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