https://ria.ru/20240430/maydanov-1943217766.html

Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся

Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся - РИА Новости, 30.04.2024

Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся

Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов сообщил, что все его запланированные концерты состоятся, несмотря на аллергию, вызванную... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T21:54

2024-04-30T21:54

2024-04-30T21:55

шоубиз

москва

денис майданов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828733275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b5c4128de5e88104c0e66d26253a2.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов сообщил, что все его запланированные концерты состоятся, несмотря на аллергию, вызванную лекарствами при лечении пневмонии. Ранее помощник Майданова сообщил РИА Новости, что у артиста в Москве возникла аллергия на лекарство по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии "Я горжусь", сейчас с певцом все хорошо. "Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием - состоятся", - написал Майданов в своем Telegram-канале. Артист также рассказал, что сейчас находится под наблюдением врачей, добавив, что "всё нормально".

https://ria.ru/20240430/maydanov-1943181994.html

https://ria.ru/20231209/agutin-1914805344.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, денис майданов, общество