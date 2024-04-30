https://ria.ru/20240430/maydanov-1943217766.html
Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся
Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся - РИА Новости, 30.04.2024
Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся
Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов сообщил, что все его запланированные концерты состоятся, несмотря на аллергию, вызванную... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:54
2024-04-30T21:54
2024-04-30T21:55
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов сообщил, что все его запланированные концерты состоятся, несмотря на аллергию, вызванную лекарствами при лечении пневмонии. Ранее помощник Майданова сообщил РИА Новости, что у артиста в Москве возникла аллергия на лекарство по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии "Я горжусь", сейчас с певцом все хорошо. "Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием - состоятся", - написал Майданов в своем Telegram-канале. Артист также рассказал, что сейчас находится под наблюдением врачей, добавив, что "всё нормально".
https://ria.ru/20240430/maydanov-1943181994.html
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москва, денис майданов, общество
Шоубиз, Москва, Денис Майданов, Общество
Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся
Майданов заявил, что запланированные концерты состоятся, несмотря на аллергию