https://ria.ru/20240430/london-1943141296.html

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих - РИА Новости, 30.04.2024

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих

Несколько человек в восточной части Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого мечом, сообщает столичная полиция. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:48

2024-04-30T12:48

2024-04-30T13:11

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Несколько человек в восточной части Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого мечом, сообщает столичная полиция. "Полиция и другие экстренные службы находятся в (районе — ред.) Хейнот, восточный Лондон, в связи с серьезным инцидентом, в результате которого был задержан мужчина с мечом", - говорится в пресс-релизе правоохранителей. Полицию вызвали примерно в 7.00 по местному времени (9.00 мск). Как сообщили в ведомстве, мужчина напал на прохожих и двух полицейских, несколько человек получили резанные раны. Полиция не связывает инцидент с терроризмом. По словам очевидцев, которые приводит газета Telegraph, "мужчина бегал с самурайским мечом" и "нанёс резанные раны четырем людям", перед этим он врезался за рулем фургона в здание. Ближайшая станция метро Хейнот (Hainault) была закрыта в связи с полицейским расследованием, сообщил оператор лондонского транспорта (TfL) в соцсети X. В результате инцидента госпитализированы пять человек, сообщила в соцсети X служба скорой помощи Лондона.

https://ria.ru/20240211/london-1926709436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, великобритания