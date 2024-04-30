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В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих - РИА Новости, 30.04.2024
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12:48 30.04.2024 (обновлено: 13:11 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/london-1943141296.html
В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих
В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих - РИА Новости, 30.04.2024
В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих
Несколько человек в восточной части Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого мечом, сообщает столичная полиция. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:48
2024-04-30T13:11
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Несколько человек в восточной части Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого мечом, сообщает столичная полиция. "Полиция и другие экстренные службы находятся в (районе — ред.) Хейнот, восточный Лондон, в связи с серьезным инцидентом, в результате которого был задержан мужчина с мечом", - говорится в пресс-релизе правоохранителей. Полицию вызвали примерно в 7.00 по местному времени (9.00 мск). Как сообщили в ведомстве, мужчина напал на прохожих и двух полицейских, несколько человек получили резанные раны. Полиция не связывает инцидент с терроризмом. По словам очевидцев, которые приводит газета Telegraph, "мужчина бегал с самурайским мечом" и "нанёс резанные раны четырем людям", перед этим он врезался за рулем фургона в здание. Ближайшая станция метро Хейнот (Hainault) была закрыта в связи с полицейским расследованием, сообщил оператор лондонского транспорта (TfL) в соцсети X. В результате инцидента госпитализированы пять человек, сообщила в соцсети X служба скорой помощи Лондона.
https://ria.ru/20240211/london-1926709436.html
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в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих

В восточной части Лондона мужчина ранил несколько человек самурайским мечом

© Кадр видео из соцсетейМужчина с мечом, напавший на людей в Хейнот на юге Лондона. 30 апреля 2024
Мужчина с мечом, напавший на людей в Хейнот на юге Лондона. 30 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина с мечом, напавший на людей в Хейнот на юге Лондона. 30 апреля 2024
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Несколько человек в восточной части Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого мечом, сообщает столичная полиция.
"Полиция и другие экстренные службы находятся в (районе — ред.) Хейнот, восточный Лондон, в связи с серьезным инцидентом, в результате которого был задержан мужчина с мечом", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.
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Полицию вызвали примерно в 7.00 по местному времени (9.00 мск). Как сообщили в ведомстве, мужчина напал на прохожих и двух полицейских, несколько человек получили резанные раны. Полиция не связывает инцидент с терроризмом.
По словам очевидцев, которые приводит газета Telegraph, "мужчина бегал с самурайским мечом" и "нанёс резанные раны четырем людям", перед этим он врезался за рулем фургона в здание.
Ближайшая станция метро Хейнот (Hainault) была закрыта в связи с полицейским расследованием, сообщил оператор лондонского транспорта (TfL) в соцсети X.
В результате инцидента госпитализированы пять человек, сообщила в соцсети X служба скорой помощи Лондона.
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