https://ria.ru/20240430/lavrichev-1943180671.html
ЕР приостановила членство арестованного главы Нижегородской гордумы
ЕР приостановила членство арестованного главы Нижегородской гордумы - РИА Новости, 30.04.2024
ЕР приостановила членство арестованного главы Нижегородской гордумы
"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного по обвинению в растрате 22 миллионов рублей председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:39
2024-04-30T16:39
2024-04-30T16:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного по обвинению в растрате 22 миллионов рублей председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, сообщается на сайте регионального отделения ЕР. "Членство в партии председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела. Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политического совета Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" 30 апреля", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что решением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 30 апреля Лавричев арестован до 26 июня по делу о растрате в особо крупном размере (част 4 статья 160 УК РФ). По версии следствия, Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, "с группой лиц в период 2018-2019 годов совершил хищение денег <…> в размере 22 миллионов 487 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере, (выделенных – ред.) на приобретение программно-аппаратных комплексов - аппарата рентгеновского, маммографического и аппарата УЗИ". Лавричев является председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Ранее - с 2014 по 2020 год - года был депутатом законодательного собрания Нижегородской области, до этого, в 2010 году, был избран депутатом арзамасской городской Думы. Как сообщается на сайте городской думы Нижнего Новгорода, в течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, с 2019 по 2022 годы - являлся председателем совета директоров завода. В настоящее время - главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.
https://ria.ru/20240427/arest-1942850047.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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нижний новгород, россия, нижегородская область, единая россия, происшествия
Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Единая Россия, Происшествия
ЕР приостановила членство арестованного главы Нижегородской гордумы
ЕР приостановила членство обвиненного в растрате главы Нижегородской гордумы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости.
"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного по обвинению в растрате 22 миллионов рублей председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, сообщается на сайте
регионального отделения ЕР.
"Членство в партии председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела. Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политического совета Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" 30 апреля", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что решением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 30 апреля Лавричев арестован до 26 июня по делу о растрате в особо крупном размере (част 4 статья 160 УК РФ
).
По версии следствия, Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, "с группой лиц в период 2018-2019 годов совершил хищение денег <…> в размере 22 миллионов 487 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере, (выделенных – ред.) на приобретение программно-аппаратных комплексов - аппарата рентгеновского, маммографического и аппарата УЗИ".
Лавричев является председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Ранее - с 2014 по 2020 год - года был депутатом законодательного собрания Нижегородской области
, до этого, в 2010 году, был избран депутатом арзамасской городской Думы.
Как сообщается на сайте городской думы Нижнего Новгорода, в течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, с 2019 по 2022 годы - являлся председателем совета директоров завода. В настоящее время - главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.