https://ria.ru/20240430/lavrichev-1943141763.html

Председателя нижегородской Думы арестовали по делу о крупной растрате

Председателя нижегородской Думы арестовали по делу о крупной растрате - РИА Новости, 30.04.2024

Председателя нижегородской Думы арестовали по делу о крупной растрате

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на 2 месяца по обвинению в растрате более 22 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:51

2024-04-30T12:51

2024-04-30T13:14

нижний новгород

происшествия

донецкая народная республика

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован на 2 месяца по обвинению в растрате более 22 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Лавричев был задержан 28 апреля в Донецкой Народной Республике, куда отвозил гуманитарный груз."Суд удовлетворил ходатайство следователя <…> в отношении Лавричева Олега Вениаминовича и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 июня 2024 года включительно", - заявил судья Московского районного суда Сергей Шувалов.По версии следствия, Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина, "с группой лиц в период 2018-2019 годов совершил хищение денег на средства Арзамасского приборостроительного завода имени П.И.Пландина в размере 22 миллионов 487 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере, на приобретение программно-аппаратных комплексов - аппарата рентгеновского, маммографического и аппарата УЗИ". Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере).Гособвинение ходатайствовало об избрании Лавричеву меры пресечения в виде ареста. Сам он просил назначить ему домашний арест. Защита обвиняемого также заявляла ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа, "чтобы предоставить дополнительные документы", но им было отказано в его удовлетворении.Кроме того, защита заявила о том, что Лавричев несколько дней назад заключил контракт с Минобороны, что, по ее утверждению, "меняет его статус".После оглашения решения суда представители защиты заявили журналистам, что будут его обжаловать, поскольку считают арест "мерой чрезмерной".Лавричев является председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Ранее - с 2014 по 2020 годы - был депутатом законодательного собрания Нижегородской области, до этого, в 2010 году, был избран депутатом арзамасской городской Думы.Как сообщается на сайте городской думы Нижнего Новгорода, с 1993 по 2007 годы Лавричев занимал руководящие должности в коммерческих структурах, руководил концерном "Термаль". В течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, с 2019 по 2022 годы являлся председателем совета директоров завода. В настоящее время - главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина" - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Завод выпускает приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения.

https://realty.ria.ru/20240404/makhinatsii-1937809975.html

https://rsport.ria.ru/20240401/ska-1937168455.html

https://rsport.ria.ru/20231130/kravtsov-1913010568.html

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Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в здании суда Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев обвиняется в растрате 22 млн руб при закупке медоборудования, сегодня суд изберет ему меру пресечения. 2024-04-30T12:51 true PT0M12S

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Ольга Фомченкова

нижний новгород, происшествия, донецкая народная республика, нижегородская область