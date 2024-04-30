https://ria.ru/20240430/lavra-1943156719.html

Суд постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры

Суд постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 30.04.2024

Суд постановил снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры

Судья в Киеве постановила снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Вышгородского и... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:29

2024-04-30T14:29

2024-04-30T14:55

религия

киев

украинская православная церковь

религия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Судья в Киеве постановила снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), сообщил во вторник Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. "Судья Печерского районного суда постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя)", – говорится в сообщении СПЖ.Первого апреля 2023 года Служба безопасности Украины предъявила наместнику Лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток. По решению суда митрополит должен был отбывать арест с электронным браслетом в Киевской области вдали от Киево-Печерской лавры.Срок ареста впоследствии был продлен, 14 июля 2023 года суд изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). 9 августа за митрополита внесли залог, однако он все еще должен был носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, а также по первому требованию прибывать к следователю, прокурору или следственному судье по данному уголовному делу.Также в августе митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, ему был поставлен диагноз "острый инфаркт миокарда".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал ООН, ОБСЕ и глав Церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240222/kiev-1928531344.html

https://ria.ru/20240304/lavra-1931086312.html

https://ria.ru/20230913/kiev-1895947019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, украинская православная церковь, религия, ситуация вокруг упц