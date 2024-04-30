"Веселый солдат": почему Виктор Астафьев - один из главных писателей

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя Виктора Астафьева. Его биография как будто вместила судьбу всей нашей страны. Он родился в семье крестьянина, рано лишился родителей, прошел через детский дом, сменил множество профессий. А потом в его жизнь вторглась война.На фронте Астафьев под минометным огнем восстанавливал связь, соединяя обрывки кабеля и корректируя огонь наших стрелков. Он был одним из многих солдат, которые замерзали в окопах и с криком "Ура" шли в атаку.Об этих страшных годах Виктор Петрович потом напишет свои важнейшие книги "Веселый солдат" и "Прокляты и убиты" - ту самую "окопную правду", которая показывает войну глазами простого солдата, который воюет за свою родную землю, за свою семью. Откровенно, точно, болезненно, но невероятно поэтично: астафьевские строки можно перепечатать в столбик, и его проза превращается в верлибр, в стихотворение, настолько она насыщена образами и легка по стилю.Он подхватывает "деревенскую" тему, так популярную в отечественной литературе 60-х и 70-х годов. Но драму простого человека Астафьев выводит на уровень эпоса – жизнь труженика ассоциируется у него с судьбой всей страны.В одном из лучших своих романов "Царь-рыба" Виктор Петрович проводит нас через всю историю освоения Сибири, и мы смотрим на нее через призму перипетий "маленького человека". Так писатель вступает в творческий диалог и с Гоголем, и с Некрасовым, и даже с Платоновым. А главное для Астафьева – предельная откровенность и честность по отношению к читателю.Подчас он рисует жизнь темными красками, но все-же всегда верит в человека: в силу его духа, воли, в то, что понятия совести и чести являются безусловными, врожденными. Герои из его книг попросту не могут предать свои идеалы, основанные на главных ценностях - любви к ближнему, широте души и благородном самоотречение ради спасение других.Он называет своего лирического героя, а, по сути, самого себя - "веселый солдат". Это человек, в котором бурлит жизнь, который никогда не сдается. Книги Астафьева потрясающе жизнеутверждающи: да, они рассказывают нам о трудностях и несправедливостях, но они же показывают, как сила духа и абсолют веры способны эти тяготы преодолеть.Именно поэтому Виктор Астафьев и сегодня – один из главных наших собеседников. Автор, который говорит нам правду, подчас неудобную, даже жестокую, но неизменно наполненную жаждой жизни и торжеством человеческого духа.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя Виктора Астафьева. Его биография как будто вместила судьбу всей нашей страны. Он родился в семье крестьянина, рано лишился родителей, прошел через детский дом, сменил множество профессий. А потом в его жизнь вторглась война.
На фронте Астафьев под минометным огнем восстанавливал связь, соединяя обрывки кабеля и корректируя огонь наших стрелков. Он был одним из многих солдат, которые замерзали в окопах и с криком "Ура" шли в атаку.
Об этих страшных годах Виктор Петрович потом напишет свои важнейшие книги "Веселый солдат" и "Прокляты и убиты" - ту самую "окопную правду", которая показывает войну глазами простого солдата, который воюет за свою родную землю, за свою семью. Откровенно, точно, болезненно, но невероятно поэтично: астафьевские строки можно перепечатать в столбик, и его проза превращается в верлибр, в стихотворение, настолько она насыщена образами и легка по стилю.
Он подхватывает "деревенскую" тему, так популярную в отечественной литературе 60-х и 70-х годов. Но драму простого человека Астафьев выводит на уровень эпоса – жизнь труженика ассоциируется у него с судьбой всей страны.
В одном из лучших своих романов "Царь-рыба" Виктор Петрович проводит нас через всю историю освоения Сибири, и мы смотрим на нее через призму перипетий "маленького человека". Так писатель вступает в творческий диалог и с Гоголем, и с Некрасовым, и даже с Платоновым. А главное для Астафьева – предельная откровенность и честность по отношению к читателю.
Подчас он рисует жизнь темными красками, но все-же всегда верит в человека: в силу его духа, воли, в то, что понятия совести и чести являются безусловными, врожденными. Герои из его книг попросту не могут предать свои идеалы, основанные на главных ценностях - любви к ближнему, широте души и благородном самоотречение ради спасение других.
Он называет своего лирического героя, а, по сути, самого себя - "веселый солдат". Это человек, в котором бурлит жизнь, который никогда не сдается. Книги Астафьева потрясающе жизнеутверждающи: да, они рассказывают нам о трудностях и несправедливостях, но они же показывают, как сила духа и абсолют веры способны эти тяготы преодолеть.
Именно поэтому Виктор Астафьев и сегодня – один из главных наших собеседников. Автор, который говорит нам правду, подчас неудобную, даже жестокую, но неизменно наполненную жаждой жизни и торжеством человеческого духа.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.