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"Веселый солдат": почему Виктор Астафьев - один из главных писателей - РИА Новости, 30.04.2024
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Культура
 
04:25 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/kultura-1942714525.html
"Веселый солдат": почему Виктор Астафьев - один из главных писателей
"Веселый солдат": почему Виктор Астафьев - один из главных писателей - РИА Новости, 30.04.2024
"Веселый солдат": почему Виктор Астафьев - один из главных писателей
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя Виктора Астафьева. Его биография как будто вместила судьбу всей нашей страны. Он родился в семье... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T04:25
2024-04-30T04:25
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя Виктора Астафьева. Его биография как будто вместила судьбу всей нашей страны. Он родился в семье крестьянина, рано лишился родителей, прошел через детский дом, сменил множество профессий. А потом в его жизнь вторглась война.На фронте Астафьев под минометным огнем восстанавливал связь, соединяя обрывки кабеля и корректируя огонь наших стрелков. Он был одним из многих солдат, которые замерзали в окопах и с криком "Ура" шли в атаку.Об этих страшных годах Виктор Петрович потом напишет свои важнейшие книги "Веселый солдат" и "Прокляты и убиты" - ту самую "окопную правду", которая показывает войну глазами простого солдата, который воюет за свою родную землю, за свою семью. Откровенно, точно, болезненно, но невероятно поэтично: астафьевские строки можно перепечатать в столбик, и его проза превращается в верлибр, в стихотворение, настолько она насыщена образами и легка по стилю.Он подхватывает "деревенскую" тему, так популярную в отечественной литературе 60-х и 70-х годов. Но драму простого человека Астафьев выводит на уровень эпоса – жизнь труженика ассоциируется у него с судьбой всей страны.В одном из лучших своих романов "Царь-рыба" Виктор Петрович проводит нас через всю историю освоения Сибири, и мы смотрим на нее через призму перипетий "маленького человека". Так писатель вступает в творческий диалог и с Гоголем, и с Некрасовым, и даже с Платоновым. А главное для Астафьева – предельная откровенность и честность по отношению к читателю.Подчас он рисует жизнь темными красками, но все-же всегда верит в человека: в силу его духа, воли, в то, что понятия совести и чести являются безусловными, врожденными. Герои из его книг попросту не могут предать свои идеалы, основанные на главных ценностях - любви к ближнему, широте души и благородном самоотречение ради спасение других.Он называет своего лирического героя, а, по сути, самого себя - "веселый солдат". Это человек, в котором бурлит жизнь, который никогда не сдается. Книги Астафьева потрясающе жизнеутверждающи: да, они рассказывают нам о трудностях и несправедливостях, но они же показывают, как сила духа и абсолют веры способны эти тяготы преодолеть.Именно поэтому Виктор Астафьев и сегодня – один из главных наших собеседников. Автор, который говорит нам правду, подчас неудобную, даже жестокую, но неизменно наполненную жаждой жизни и торжеством человеческого духа.
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60
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книги, что почитать, юбилей
Культура, Книги, что почитать, юбилей

"Веселый солдат": почему Виктор Астафьев - один из главных писателей

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкСоветский писатель Виктор Астафьев
Советский писатель Виктор Астафьев - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения писателя Виктора Астафьева. Его биография как будто вместила судьбу всей нашей страны. Он родился в семье крестьянина, рано лишился родителей, прошел через детский дом, сменил множество профессий. А потом в его жизнь вторглась война.
На фронте Астафьев под минометным огнем восстанавливал связь, соединяя обрывки кабеля и корректируя огонь наших стрелков. Он был одним из многих солдат, которые замерзали в окопах и с криком "Ура" шли в атаку.
Об этих страшных годах Виктор Петрович потом напишет свои важнейшие книги "Веселый солдат" и "Прокляты и убиты" - ту самую "окопную правду", которая показывает войну глазами простого солдата, который воюет за свою родную землю, за свою семью. Откровенно, точно, болезненно, но невероятно поэтично: астафьевские строки можно перепечатать в столбик, и его проза превращается в верлибр, в стихотворение, настолько она насыщена образами и легка по стилю.
Он подхватывает "деревенскую" тему, так популярную в отечественной литературе 60-х и 70-х годов. Но драму простого человека Астафьев выводит на уровень эпоса – жизнь труженика ассоциируется у него с судьбой всей страны.
© Издательство "Азбука"Обложка книги "Прокляты и убиты"
Обложка книги Прокляты и убиты
Обложка книги "Прокляты и убиты"
© Издательство "Азбука"
1 из 3
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкПисатель Виктор Астафьев за рабочим столом
Писатель Виктор Астафьев за рабочим столом
Писатель Виктор Астафьев за рабочим столом
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / А. Белоногов | Перейти в медиабанкСоветский писатель, лауреат Государственной премии СССР Виктор Петрович Астафьев сидит на берегу реки.
Советский писатель, лауреат Государственной премии СССР Виктор Петрович Астафьев
Советский писатель, лауреат Государственной премии СССР Виктор Петрович Астафьев сидит на берегу реки.
© РИА Новости / А. Белоногов
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3 из 3
Обложка книги "Прокляты и убиты"
© Издательство "Азбука"
1 из 3
Писатель Виктор Астафьев за рабочим столом
© РИА Новости / Валерий Шустов
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2 из 3
Советский писатель, лауреат Государственной премии СССР Виктор Петрович Астафьев сидит на берегу реки.
© РИА Новости / А. Белоногов
Перейти в медиабанк
3 из 3
В одном из лучших своих романов "Царь-рыба" Виктор Петрович проводит нас через всю историю освоения Сибири, и мы смотрим на нее через призму перипетий "маленького человека". Так писатель вступает в творческий диалог и с Гоголем, и с Некрасовым, и даже с Платоновым. А главное для Астафьева – предельная откровенность и честность по отношению к читателю.
Подчас он рисует жизнь темными красками, но все-же всегда верит в человека: в силу его духа, воли, в то, что понятия совести и чести являются безусловными, врожденными. Герои из его книг попросту не могут предать свои идеалы, основанные на главных ценностях - любви к ближнему, широте души и благородном самоотречение ради спасение других.
Он называет своего лирического героя, а, по сути, самого себя - "веселый солдат". Это человек, в котором бурлит жизнь, который никогда не сдается. Книги Астафьева потрясающе жизнеутверждающи: да, они рассказывают нам о трудностях и несправедливостях, но они же показывают, как сила духа и абсолют веры способны эти тяготы преодолеть.
Именно поэтому Виктор Астафьев и сегодня – один из главных наших собеседников. Автор, который говорит нам правду, подчас неудобную, даже жестокую, но неизменно наполненную жаждой жизни и торжеством человеческого духа.
Советский писатель Юрий Васильевич Бондарев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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