https://ria.ru/20240430/krazha-1943170791.html
Во Франции украли компьютер и бейдж координатора олимпийских доставок
Во Франции украли компьютер и бейдж координатора олимпийских доставок - РИА Новости, 30.04.2024
Во Франции украли компьютер и бейдж координатора олимпийских доставок
У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:45
2024-04-30T15:45
2024-04-30T15:45
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport. В ночь на вторник из автомобиля сотрудницы был украден магнитный пропуск и ноутбук. По информации радиостанции, она отвечала за доставки на олимпийские объекты в Лилле на севере страны и в олимпийскую деревню в его пригороде, Вильнев-д'Аск. Потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с её личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе. Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летних олимпийских игр совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации. В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы. Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу ещё одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из неё сумку, в которой находился ноутбук. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
https://ria.ru/20240429/olimpiada-1942950166.html
https://rsport.ria.ru/20240228/olimpiada-1930032748.html
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летние олимпийские игры 2024, париж, франция, в мире
Летние Олимпийские игры 2024, Париж, Франция, В мире
Во Франции украли компьютер и бейдж координатора олимпийских доставок
У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле украли пропуск и ноутбук
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. У координатора доставок на олимпийские объекты в Лилле был украден бейдж и компьютер, сообщает радиостанция RMC Sport.
В ночь на вторник из автомобиля сотрудницы был украден магнитный пропуск и ноутбук.
По информации радиостанции, она отвечала за доставки на олимпийские объекты в Лилле на севере страны и в олимпийскую деревню в его пригороде, Вильнев-д'Аск.
Потерпевшая подала жалобу в полицию, однако заявила, что бейдж с её личными данными "не открывал никаких дверей, а компьютер не содержал секретных данных", которые хранились в облачном сервисе.
Это уже не первый раз, когда во Франции в преддверии летних олимпийских игр совершаются кражи компьютеров с информацией, касающейся их организации.
В марте суд приговорил мужчину, укравшего ноутбук и флешки сотрудника службы информационной безопасности мэрии Парижа
, на которых содержались данные, касающиеся проведения Олимпийских игр, к семи месяцам тюрьмы.
Прокуратура французской коммуны Бобиньи в пригороде Парижа также расследует кражу ещё одного компьютера с данными об организации безопасности на играх после того, как генеральный секретарь дирекции больницы "Ависенн" подала в полицию жалобу: ее машину взломали и украли из неё сумку, в которой находился ноутбук.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.