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В России снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2024
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11:59 30.04.2024
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В России снизилась заболеваемость COVID-19
В России снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2024
В России снизилась заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 5,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:59
2024-04-30T11:59
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 5,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 2,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах России, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 16 538 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 69 человек, уточнили в оперштабе.
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В России снизилась заболеваемость COVID-19

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 5,7%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 5,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 2,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах России, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 16 538 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 69 человек, уточнили в оперштабе.
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