https://ria.ru/20240430/koronavirus-1943132055.html

В России снизилась заболеваемость COVID-19

В России снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2024

В России снизилась заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 5,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:59

2024-04-30T11:59

2024-04-30T11:59

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 5,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 2,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах России, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 16 538 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 69 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240424/orvi-1942188567.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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