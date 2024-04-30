В России снизилась заболеваемость COVID-19
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 5,7%
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с коронавирусом. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 5,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 2,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах России, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 16 538 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 69 человек, уточнили в оперштабе.
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