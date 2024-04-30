https://ria.ru/20240430/koronavirus-1943131300.html

В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2024

В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19

С 22 по 28 апреля в Москве выявлено 2124 случая COVID-19, умерли шесть человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:50

2024-04-30T11:50

2024-04-30T11:50

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. С 22 по 28 апреля в Москве выявлено 2124 случая COVID-19, умерли шесть человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 2124, госпитализированы 216 человек, выздоровели 2204 человека, шесть человек умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240311/covid-19-1932222657.html

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