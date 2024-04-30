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В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2024
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11:50 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/koronavirus-1943131300.html
В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.04.2024
В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19
С 22 по 28 апреля в Москве выявлено 2124 случая COVID-19, умерли шесть человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:50
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. С 22 по 28 апреля в Москве выявлено 2124 случая COVID-19, умерли шесть человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 2124, госпитализированы 216 человек, выздоровели 2204 человека, шесть человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 216 человек с COVID-19

В Москве за неделю выявили 2124 новых случая COVID-19, умерли 6 человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкКовидный госпиталь
Ковидный госпиталь - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ковидный госпиталь. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. С 22 по 28 апреля в Москве выявлено 2124 случая COVID-19, умерли шесть человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу.
"Выявлено случаев за неделю – 2124, госпитализированы 216 человек, выздоровели 2204 человека, шесть человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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Здоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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