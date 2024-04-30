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Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/konferentsiya-1943212092.html
Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине
Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине - РИА Новости, 30.04.2024
Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине
Главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и Бразилии Мауро Виейра обсудили июньскую мирную конференцию по Украине на встрече во вторник в швейцарском городе Золотурн,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:51
2024-04-30T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
мауру виейра
сергей гармонин
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ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и Бразилии Мауро Виейра обсудили июньскую мирную конференцию по Украине на встрече во вторник в швейцарском городе Золотурн, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии. "Швейцария и Бразилия разделяют стремление содействовать достижению всеобъемлющего мира как на Украине, так и на Ближнем Востоке посредством диалога и посредничества. В этом контексте оба министра упомянули конференцию высокого уровня по миру на Украине, которую Швейцария проведет в июне", - сказано в документе. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, россия, украина, москва, мауру виейра, сергей гармонин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Мауру Виейра, Сергей Гармонин
Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине

Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили июньскую мирную конференцию по Украине

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и Бразилии Мауро Виейра обсудили июньскую мирную конференцию по Украине на встрече во вторник в швейцарском городе Золотурн, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
"Швейцария и Бразилия разделяют стремление содействовать достижению всеобъемлющего мира как на Украине, так и на Ближнем Востоке посредством диалога и посредничества. В этом контексте оба министра упомянули конференцию высокого уровня по миру на Украине, которую Швейцария проведет в июне", - сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Вчера, 08:00
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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25 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваМауру ВиейраСергей Гармонин
 
 
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