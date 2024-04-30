https://ria.ru/20240430/konferentsiya-1943212092.html

Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине

Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине - РИА Новости, 30.04.2024

Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине

Главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и Бразилии Мауро Виейра обсудили июньскую мирную конференцию по Украине на встрече во вторник в швейцарском городе Золотурн,... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:51

2024-04-30T20:51

2024-04-30T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

мауру виейра

сергей гармонин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и Бразилии Мауро Виейра обсудили июньскую мирную конференцию по Украине на встрече во вторник в швейцарском городе Золотурн, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии. "Швейцария и Бразилия разделяют стремление содействовать достижению всеобъемлющего мира как на Украине, так и на Ближнем Востоке посредством диалога и посредничества. В этом контексте оба министра упомянули конференцию высокого уровня по миру на Украине, которую Швейцария проведет в июне", - сказано в документе. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, мауру виейра, сергей гармонин